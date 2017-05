"Ramazanda açlık, susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak reflekslerde yavaşlama ve dikkat dağılması söz konusu. Bu nedenler trafikte kaza yapma olasılığını artırıyor. Şoförler her zamankinden fazla dikkatli, sabırlı ve duyarlı olmalı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ramazanda açlık, susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak reflekslerde yavaşlama ve dikkat dağılmasının söz konusu olduğunu, bu nedenle de kaza yapma olasılığının arttığını belirterek, "Şoförler her zamankinden fazla dikkatli, sabırlı ve duyarlı olmalıdır. Aksi halde beklenmedik can yakan kazaların olması, tatsız olayların yaşanılması kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.



Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayına girilmesi sebebiyle oruç tutan sürücülerin trafikte daha sakin olmaları gerektiğine dikkati çekti.



Oruç tutan sürücülerin, açlıktan kan şekerinin düşmesi nedeniyle daha da gerildiğini ifade eden Okumuş, ramazanın hoşgörü ayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Uzun yolculuklarda sık sık mola verilmesinin önemine işaret eden Apaydın, şunları kaydetti:



"Ramazanda açlık, susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak reflekslerde yavaşlama ve dikkat dağılması söz konusu. Bu nedenler de trafikte kaza yapma olasılığını artırıyor. Şoförler her zamankinden fazla dikkatli, sabırlı ve duyarlı olmalıdır. Aksi halde beklenmedik, can yakan kazaların olması, tatsız olayların yaşanılması kaçınılmazdır. Bu mübarek ayda sürücülerimiz birbirlerine karşı daha toleranslı ve saygılı olmalı. Meteoroloji verilerine göre ramazan ayının ilk 1-2 haftası yağışlı, son 2 haftasının ise sıcak geçmesi bekleniyor. Mecbur kalmadıkça yağışlı ve sıcak havalarda trafiğe çıkılmamalı ve trafik kurallarına harfiyen uyulmalıdır."