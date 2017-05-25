Türkiye'de üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,4, meyvelerde yüzde 9,7 artış göstereceği öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu yıla ilişkin Bitkisel Üretim 1. Tahmini verilerine göre, bitkisel üretimde geçen yıla göre artış bekleniyor.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yaklaşık 68,2 milyon ton, sebzelerde 30,3 milyon ton ve meyvelerde 20,8 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2017'de geçen yıla göre yüzde 4,4 artarak 36,8 milyon ton, buğday üretiminin yüzde 5,8 artarak 21,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 11,9 artışla 7,5 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 6,7 artışla 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 11,1 artarak 250 bin ton olması bekleniyor.



Sebze üretiminde değişim olmayacak



Sebze ürünleri üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre önemli bir değişim göstermeyerek 30,3 milyon ton olacağı öngörülüyor. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 0,8 düşüş, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde yüzde 0,4 artış bekleniyor.



Kayısı üretiminde yüzde 35'lik artış



Meyve ürünlerinin üretim miktarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 9,7 artarak 20,8 ton olacağı öngörülüyor. Geçen yıla göre elmada yüzde 17,5, şeftalide yüzde 6,3, kirazda yüzde 7, kayısıda yüzde 34,9 artış, greyfurtta ise yüzde 13,5 düşüş bekleniyor.



Mandalinanın yüzde 14,2 artacağı, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığının yüzde 50 azalacağı tahmin edilirken, üzüm üretiminin yüzde 7,5, muz üretiminin ise yüzde 3,9 artacağı öngörülüyor.