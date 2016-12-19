TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.22044 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.02706 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 1.9616 BHD BAHREYN DİNARI 9.2781 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 0.95235 BAM BOSNA HERSEK MARKI 1.8637 BRL BREZİLYA REALİ 1.0309 CZK ÇEK KORUNASI 0.13501 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00026 PHP FİLİPİN PESOSU 0.06984 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.24749 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00294 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.2674 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.05154 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.48414 HKD HONG KONG DOLARI 0.45033 IQD IRAK DİNARI 0.00296 ISK İZLANDA KRONU 0.03070 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01044 QAR KATAR RIYALİ 0.96055 HUF MACAR FORİNTİ 0.01169 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.05924 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 0.78113 MXN MEKSİKA PESOSU 0.17084 EGP MISIR LİRASI 0.18459 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00109 PEN PERU YENİ SOLU 1.0279 PLN POLONYA ZLOTİSİ 0.82675 SGD SİNGAPUR DOLARI 2.4131 SYP SURİYE LİRASI 0.00679 THB TAYLAND BAHTI 0.09746 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.0037 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.13315 JOD ÜRDÜN DİNARI 4.9283 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.90488 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 2.4293
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