TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.23895 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.02946 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 1.9340 BHD BAHREYN DİNARI 9.9351 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.0197 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.0615 BRL BREZİLYA REALİ 1.1953 CZK ÇEK KORUNASI 0.14873 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00028 PHP FİLİPİN PESOSU 0.07524 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.27864 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00326 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.4002 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.05563 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.54071 HKD HONG KONG DOLARI 0.48271 IQD IRAK DİNARI 0.00317 ISK İZLANDA KRONU 0.03297 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01157 QAR KATAR RIYALİ 1.0286 HUF MACAR FORİNTİ 0.01298 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.06527 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 0.84587 MXN MEKSİKA PESOSU 0.18214 EGP MISIR LİRASI 0.20083 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00115 PEN PERU YENİ SOLU 1.1530 PLN POLONYA ZLOTİSİ 0.93550 SGD SİNGAPUR DOLARI 2.6481 SYP SURİYE LİRASI 0.00727 THB TAYLAND BAHTI 0.10680 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.0717 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.13785 JOD ÜRDÜN DİNARI 5.2806 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.99668 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 2.7213
TCMB alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: