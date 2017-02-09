TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.23686 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.02920 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.0663 BHD BAHREYN DİNARI 9.8350 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.0096 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.0272 BRL BREZİLYA REALİ 1.1900 CZK ÇEK KORUNASI 0.14657 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00028 PHP FİLİPİN PESOSU 0.07430 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.27625 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00324 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.4046 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.05547 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.53035 HKD HONG KONG DOLARI 0.47800 IQD IRAK DİNARI 0.00314 ISK İZLANDA KRONU 0.03273 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01146 QAR KATAR RIYALİ 1.0185 HUF MACAR FORİNTİ 0.01284 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.06431 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 0.83533 MXN MEKSİKA PESOSU 0.18075 EGP MISIR LİRASI 0.20600 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00113 PEN PERU YENİ SOLU 1.1286 PLN POLONYA ZLOTİSİ 0.91926 SGD SİNGAPUR DOLARI 2.6196 SYP SURİYE LİRASI 0.00720 THB TAYLAND BAHTI 0.10591 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.0610 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.13718 JOD ÜRDÜN DİNARI 5.2299 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.98939 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 2.6735
TCMB alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: