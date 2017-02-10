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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 400 milyon dolar

TCMB) TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 400 milyon dolar oldu.

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 400 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 400 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 400 milyon dolar olurken, ihaleye 400 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 11 olarak ilan edilmişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #tcmb #döviz depo ihalesi
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