Banka, bu sene yedincisini düzenlediği TEB Tedarikçi Günleri kapsamında, başarılı iş birliklerine imza attığı 11 tedarikçisine ödül verdi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu sene yedincisini düzenlediği TEB Tedarikçi Günleri kapsamında, başarılı iş birliklerine imza attığı 11 tedarikçisine ödül verdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, gelenekselleşen TEB Tedarikçi Günleri'ne özel ödüller, bu sene yedinci kez sahiplerini buldu. Etkinlik kapsamında tedarikçi değerlendirme süreçlerinin ardından, İç Müşteri, Dış Müşteri ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller verildi.

TEB Tedarik Direktörü Arda Polat, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, TEB Tedarikçi Günleri ile çözüm ortağı olarak gördükleri tedarikçilerinin bankalarındaki ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda farkındalığını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tedarikçilerinden topladıkları geri bildirimleri de dikkate alarak oluşturdukları Tedarikçi Günleri'nde, tedarikçilerinin bu organizasyonu sadece bir etkinlik değil eğitici bir platform olarak gördüklerini ifade etmelerinden memnuniyet duyduklarını belirten Polat, bu doğrultuda sıcak gündem olan siber risk ve Endüstri 4.0'ın günden güne artan önemine de vurgu yaptı.

Açılış konuşmasının ardından etkinlik, TEB Bireysel ve Yıldız Bankacılık Yatırım Yönetim Müdürü İlker Göktaş'ın "Güncel Piyasalar" sunumuyla devam etti.

Sunum sonrasında, MARSH Sigorta ve Reasürans Brokerlığı AŞ Türkiye Genel Müdürü Hakan Kayganacı, Lostar Bilgi Güvenliği AŞ Genel Müdürü Murat Lostar ve TEB Bilgi Güvenligi, Kalite ve Süreç Yönetimi Direktörü Gülden Yüncüoğlu'nun panelist olarak yer aldığı "Siber Risk" konulu Tedarik Yönetimi Panelinde siber risklerden nasıl korunulabileceği tartışıldı.

Panelin ardından Prof. Dr. Emre Alkin "Bize bir şey olmaz, çünkü..." başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Endüstri 4.0'a geçişle birlikte artık hayatın her alanının dijitalleştiğini belirten Alkin, artan siber risklere karşı da şirketlerin önlem alması gerektiğine dikkati çekti.



11 tedarikçi ödüllendirildi

Sunumlardan sonra TEB Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Kubilay Güler'in konuşmasıyla ödül törenine geçildi.

Ödüller, TEB Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Kubilay Güler, TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır ve TEB Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Cer tarafından sahiplerine takdim edildi. Etkinlik, tören sonrasında gerçekleştirilen kokteylle son buldu.

TEB kalite, fiyat, lojistik, iletişim, bilgi güvenliği ana başlıkları altında yer alan sorularla tedarikçilerini değerlendirmeye tabi tutuyor ve böylece tedarikçinin ilgili sene performans notu belirleniyor. Aday tedarikçi listeleri performans notlarıyla birlikte ön jüri değerlendirmesi sonrasında jürinin kararına sunuluyor. Bu yılki değerlendirme çerçevesinde jüri üyeleri, 11 tedarikçiyi ödüle layık gördü.