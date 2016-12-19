TeknoSA yeni mağazasını Primemall Sivas'ta açtı

İSTANBUL (AA) - TeknoSA, Primemall Sivas'taki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

TeknoSA'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin, Sivas'ın ilk alışveriş merkezi Primemall Sivas'ta açtığı toplam 618 metrekarelik alana kurulu yeni mağazasında, telekomdan küçük ev aletlerine, televizyonlardan bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürün tüketicilerle buluşacak.

TeknoSA, yaygın mağaza ağı, online ve mobil platformlarıyla çoklu kanalda kesintisiz hizmet sunmaya ve Türkiye'nin dört bir yanına teknolojiyi, avantajlı fiyatlarla götürmeye devam edecek.