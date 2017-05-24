"Yeşil pasaportu 15 yıldan beri gündeme getiriyoruz. Şu ana kadar 3 bin ihracatçımıza yeşil pasaport verdik. Toplam 14 bin yeşil pasaport vereceğiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi konusunu 15 yıldan beri gündeme getirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar 3 bin ihracatçımıza yeşil pasaport verdik. Toplam 14 bin yeşil pasaport vereceğiz." dedi.

Büyükekşi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) düzenlediği "Milli Güç Tekstil İhracatçıları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, 2023 yılı hedeflerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, şu anda bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Bu yılı atılım yılı ilan ettiklerini anımsatan Büyükekşi, "Bunu ilan ederken de sizlere güvendik. İlk 4 ayda ihracatımızı yaklaşık yüzde 9 artırdık. Bu artışta hükümetimizin verdiği önemli destekler var. Yeşil pasaportu 15 yıldan beri gündeme getiriyoruz. Şu ana kadar 3 bin ihracatçımıza yeşil pasaport verdik. Toplam 14 bin yeşil pasaport vereceğiz." diye konuştu.

Büyükekşi, ihracatçılara verilen diğer destekleri de hatırlatarak, "16 Nisan referandumu sonucundan sonra Türkiye'nin gündemi bundan sonra inşallah ekonomiye, istihdama ve ihracata odaklanacak. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi orta gelir tuzağından kurtulup 25 bin dolarlık kişi başı geliri 2023 yılında gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu hedefe ulaşmak için katma değeri yüksek ihracat yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Özellikle Türkiye'nin önüne gelecek yıllarda Bangladeş, Mısır, Sri Lanka ve Etiyopya gibi ülkelerin engel olarak çıkacağını aktaran Büyükekşi, rekabette kalite ile Türkiye'nin onlardan her zaman bir adım önde olacağını kaydetti.

Büyükekşi, ihracatçılara Ar-Ge ve tasarım merkezi desteği alarak bu merkezleri açmalarını rica etti.

2023 yılı hedef için 67 bin ihracatçının tek yürek olarak çalışması gerektiğini anlatan Büyükekşi, her firmanın 2023 yılı için kendisine hedef koyması gerektiğini kaydetti.

Büyükekşi, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeyi sağlaması için mutlaka ihracat ile büyümesi gerektiğine dikkati çekerek, yarın başlayacak Marka Türkiye Konferansına herkesi davet etti.



"Yeşil pasaportu devlete üstün hizmet madalyası olarak görün"

İTHİB Başkanı İsmail Gülle ise hayalleri gerçekleştirdiği ve hayaller kurdurduğu için Türkiye'ye teşekkür etmek gerektiğini söyledi.

Gülle, dünyanın en saygın araştırma, denetim ve danışmanlık şirketlerin biri olan PricewaterhouseCoopers 2050 öngörüleri içeren bir rapor yayımladığını, 2050 yılında Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. ekonomisi olacağını, GSMH'nın 850 milyar dolardan 4 trilyon dolara çıkacağını gösterdiğini kaydetti.

İhracatçılara yeşil pasaport verildiğini hatırlatan Gülle, "Yeşil pasaportu sizi bir yere götüren bir araç olarak görmeyin. Bunu devlete üstün hizmet madalyası olarak görün. Bu gerçekten büyük bir ayrıcalık. Kendinizi gittiğiniz, ihracat yaptığınız ülkelerde Türkiye'nin büyükelçisi gibi görün. Onu temsil ediyormuş gibi ticaret yapın, ona göre daha fazla şeyler yapmaya çalışın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı ihracatçılara ödülleri takdim edildi.