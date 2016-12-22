Telefonunuza gelen 'KOSGEB krediniz onaylandı para yatırmanız gerekiyor' mesajına inanmayın

TÜSODER Genel Başkanı Yıldız ve KOSGEB Bartın İl Müdürü Usta, dolandırıcılardan gelen "KOSGEB krediniz onaylandı. Para yatırmanız gerekiyor" gibi mesajlara vatandaşın itibar etmemesini istedi. TÜSODER Genel Başkanı Yıldız, "Esnaflarımız resmi bir bildirim olmadığı sürece SMS, sosyal medya ya da herhangi bir şekilde yayılan bilgilere itibar etmemelidir. Aksi takdirde KOSGEB tarafından sunulan fırsat dolandırıcıların işine yarayacaktır" dedi. KOSGEB Bartın İl Müdürü Usta da "Kredi talebinde bulunan üyelerin cep telefonuna dolandırıcılar tarafından 'KOSGEB krediniz onaylandı. Para yatırmanız gerekiyor' gibi mesajlar geliyor. Bunlara itibar etmeyin" şeklinde konuştu.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Avukat Rıdvan Yıldız ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Bartın İl Müdürü Abdurrahman Usta, vatandaşları, dolandırıcılardan gelen "KOSGEB krediniz onaylandı. Para yatırmanız gerekiyor" gibi mesajlara karşı uyardı.



Bartın KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolandırıcıların, KOSGEB'e kredi talebinde bulunan kişileri mesaj yöntemiyle dolandırmak istediğini belirtti.



Dolandırıcıların, KOSGEB kredisi talebinde bulunan kişilere mesaj atarak belirli ücretler talep ettiğini anlatan Usta, "Ekonomi Koordinasyon Toplantısında Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan KOBİ'lere verilecek kredi faiz desteğinden sonra, kredi talebinde bulunan üyelerin cep telefonuna dolandırıcılar tarafından 'KOSGEB krediniz onaylandı. Para yatırmanız gerekiyor' gibi mesajlar geliyor. Bunlara itibar etmeyin." diye konuştu.



"KOSGEB kredisini fırsat bilerek dolandırmak istiyorlar"



TÜSODER Genel Başkanı Rıdvan Yıldız da dolandırıcıların, KOSGEB faizsiz kredi imkanını fırsat bilerek vatandaşları dolandırmak istediğini söyledi.



Dolandırıcıların, esnaf ve Kobi'lere yönelik devlet tarafından sunulan faizsiz kredi imkanını fırsat bilerek SMS yöntemiyle dolandırmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, şöyle devam etti:



"İş adamlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak için devletin sunduğu faizsiz kredi dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve bu krediden yararlanmak isteyen esnaflar dikkatli olmalı. Öncelikle hemen hemen tüm esnafların bu kredi imkanından faydalanmak istediğinin farkında olan dolandırıcıların elinde telefon başta olmak üzere kişisel veriler bulunmakta. Bu sebeple esnaflarımız resmi bir bildirim olmadığı sürece SMS, sosyal medya ya da herhangi bir şekilde yayılan bilgilere itibar etmemelidir. Aksi takdirde KOSGEB tarafından sunulan fırsat dolandırıcıların işine yarayacaktır."



Dolandırıcıların kredi işini çözme vaadiyle de esnafları dolandırmaya çalıştıklarına dikkati çeken Yıldız, vatandaşların bu tarz teklifleri kesinlikle kabul etmemesi gerektiğini kaydetti.



Yıldız, yüzlerce insanı dolandırarak binlerce lira haksız kazanç elde eden şahısların mutlaka yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Savcılara büyük görev düşüyor. Maalesef son zamanlarda dolandırıcıların yaptıklarının yanına kar kalması başka dolandırıcılık girişimlerine de yol açmaktadır. Vatandaşlarımız bu gibi kendilerine cazip teklifler sunan dolandırıcılara karşı uyanık olmalı ve devlet de bunları yapanlara göz açtırmamalıdır. Bu sağlandığı takdirde bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçilebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.