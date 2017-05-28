TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: - "Akkuş şeker fasulyesinin damak zevki, erken pişmesi, kabuksuz olması gibi birçok farklı özelliği bulunuyor"

Ordu'nun Akkuş ilçesinde üretilen ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Akkuş şeker fasulyesinde bu yıl 300 ton rekolte bekleniyor.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkuş şeker fasulyesinin yaklaşık 6 yıl önce Akkuş Ziraat Odasının girişimleri sonucu, Türk Patent Enstitüsü tarafından "coğrafi işaret" olarak tescillendiğini anımsattı.



Tescil sonrası Akkuş şeker fasulyesine ilginin her yıl arttığını dile getiren Soydan, Akkuş şeker fasulyesinin; damak zevki, erken pişmesi, kabuksuz olması gibi birçok farklı özelliği bulunduğunu söyledi.



Soydan, geçen yıl 200 ton civarında rekolte olduğunu, bu sezon ise Akkuş şeker fasulyesinde 300 ton rekolte beklendiğini ifade ederek, hasadın eylül ayında gerçekleşeceğini belirtti.



İlçe genelinde 2 binin üzerinde çiftçinin fındığın yanında şeker fasulyesi yetiştirdiğini kaydeden Soydan, bunların bir bölümünün organik fasulye yetiştirdiğini söyledi.



Soydan, normal yetiştirilen fasulye ile organik fasulye fiyatı arasında farklılık olduğunu ifade ederek, "Normal Akkuş şeker fasulyesinin kilogramı 15-20 liradan satışa sunulurken, organik olanın fiyatı 35 lira." dedi.



Beyaz renkli, kendine has tadı, aroması ve kokusu olan fasulyenin gelecek yıldan itibaren ihracatının söz konusu olabileceğini de dile getiren Soydan, bu konuda girişimlerin devam ettiğini bildirdi.



Arslan Soydan, Akkuş şeker fasulyesi diyerek çevre bölgelerden ucuza alınarak getirilen fasulyelerin pazarlarda satıldığı uyarısında bulunarak, tüketicilere, Ziraat Odasının paketleyerek piyasaya sürdüğü patentli ve amblemli fasulyeleri almalarını önerdi.



Akkuş şeker fasulyesinin yetiştiriciliğinde en büyük problemin sulama olduğunu belirten Soydan, yapılan projelerle bu sorununun da giderildiğini, gelecek yıllarda rekoltenin daha da artacağını sözlerine ekledi.