Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi "TSA Pre✓®" ile yeni bir anlaşma imzaladı.

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi "TSA Pre✓®" ile yeni bir anlaşma imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, iki kuruluş arasındaki iş birliği sayesinde THY, ABD çıkışlı transit yolcularına hızlandırılmış tarama ve görüntüleme hizmeti sunarak, yolcularının güvenlik kontrolünde geçirdiği süreyi en aza indirgeyecek. Söz konusu uygulama çerçevesinde Nisan 2017 dataları, "TSA Pre✓® " ile seyahat eden yolcuların yüzde 97'sinin güvenlik geçişini 5 dakikanın altında tamamladıklarını gösteriyor.

THY'nin ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı garantisine sahip "TSA Pre✓®"dan aldığı hizmet ile ABD çıkışlı yolcuları artık güvenlikten geçerken hafif ceketlerini, ayakkabılarını ve kemerlerini çıkartmak zorunda kalmayacak.

TSA Pre✓® güvenlik geçişi sırasında dizüstü bilgisayarlar ve kabin içi kısıtlamalarına tabi olan sıvılar el bagajında taşınabilecek. Ebeveynleri ya da bir yetişkinin gözetiminde seyahat eden 12 yaş ve altı çocuklar da yine "TSA Pre✓®" hizmetinden faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, "Yolcularımızın konforu, rahatlığı ve kusursuz uçuş deneyimi THY'nin birinci önceliği. Yolcularımıza sorunsuz ve konforlu bir uçuş deneyimi sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu iş birliği sayesinde yolcularımızın hem zamandan tasarruf etmelerini hem de güvenlik kontrolünden geçerken kişisel aksesuarlarını çıkarmak zorunda bırakmayarak yolculuk streslerini azaltmayı hedefledik. TSA Pre✓®, dünyanın öne gelen havayollarıyla çalışan oldukça saygın bir program. Yolcularımıza sunduğumuz uçuş deneyiminin kalitesi bu hizmetimiz ile daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Global Entry ve TSA Precheck Uygulama Programı (TSA Precheck Application Program) üyeleri, söz konusu uygulamadan yararlanabiliyor. Ayrıca, NEXUS ya da SENTRI'ye kayıtlı ABD vatandaşları ile ABD'de kalıcı oturma iznine sahip kişilerin yanı sıra NEXUS'a kayıtlı Kanada vatandaşları da yine bu uygulamadan faydalanma hakkına sahip.