THY, Türk Telekom ve Halkbank'ın Hazine'deki hisseleri Varlık Fonu'na devredildi

Son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile çok sayıda kamu kuruluşunun hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonuna devredildi. Fona devredilen şirketler arasında Ziraat Bankası, Halkbank, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat, Eti Maden, THY ve Çaykur gibi kurumlar bulunuyor.

Hazine'ye ait çok sayıda devlet kurumu, dün akşam yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.



VARLIK FONU NEDİR?



Dün akşam yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat, Eti Maden ve Çaykur, Varlık Fonuna devredildi.



Başbakanlıktan yapılan açıklamada "Özelleştirme Programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir." denildi.



Fona devredilen kurumlardan bazılarının hazine payları ve ödenmiş sermayeleri şöyle:



BOTAŞ: Hhazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermayesi 4.15 milyar lira.

TPAO: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermayesi 3 milyar lira

Ziraat Bankası: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermayesi 5 milyar lira

PTT: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermayesi 981.5 milyon lira.

Türksat: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermaye 1.47 milyon lira.

Eti Maden: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermaye 600 milyon lira.

Çaykur: Hazine payı yüzde 100. Ödenmiş sermaye 1.49 milyar lira.

Borsa İstanbul: Hazine payı yüzde 73.6. Ödenmiş sermayesi 423.2 milyon lira.



THY'nin yüzde 49,12 ve Halkbank'ın yüzde 51,11'lik hissesi de Varlık Fonuna devredildi. Ayrıca, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun 3 milyar lirası da 3 ay süresince Fon’un kullanımına açıldı. Daha önce de Milli Piyango ve şans oyunları fona devredilmişti.



Ağustos ayında Meclis’te yapılan görüşmelerde Varlık Fonu komisyona gelmişti. Fon üzerindeki denetim mekanizması Meclis’teki tartışmaların ana unsuruydu. Muhalefet sert tepki gösterince tasarı geri çekilmişti. Ancakj daha sonra tekrar gündeme hgetirilerek yasalaştı.



Varlık Fonunun denetiminde, giderlerin nasıl yönetileceğine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı belirtiliyor. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sabah Gazetesi yazarı Prof. Kerem Alkin, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Oral Erdoğan'dan oluşuyor.



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