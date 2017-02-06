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THY ve Halkbank hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
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THY, Türk Telekom ve Halkbank'ın Hazine'deki hisseleri Varlık Fonu'na devrediliyor

THY'nin yüzde 49,12, Halkbank'ın yüzde 51,11, Türk Telekom'un yüzde 6,68 hissesi özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

THY, Türk Telekom ve Halkbank'ın Hazine'deki hisseleri Varlık Fonu'na devrediliyor

Özelleştirme Yüksek Kurulunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türk Hava Yolları A.O.nun % 49,12 ve Türkiye Halkbankası A.Ş.nin % 51,11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu’na devrine karar verildi.

VARLIK FONU NEDİR?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili kararı KAP'a iletildi.

TÜRK TELEKOM DA TÜRKİYE VARLIK FONU'NA DEVREDİLDİ

Bakanlar Kurulu'nca, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Hazine Müsteşarlığına ait %6,68 (B Grubu %4,999660429, D Grubu %1,680339571) oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verildi.

Hazine'nin konu ile ilgili kararı KAP'a bildirildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #varlık fonu #şirketler #THY #halkbank #türk telekom #türkiye
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