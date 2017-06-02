Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik hazırlıkların durdurulmasını istedi. TİSK yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Beklentimiz, kıdem tazminatı konusunun gündemden çıkarılarak, bir an önce Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmesidir” denildi.

Sendika ve işçi örgütlerinin genel grev nedeni saydığı, fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.



TİSK, kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik hazırlıkların durdurulmasını istedi. Açıklama, TİSK yönetim kurulu adına yazılı olarak yapıldı.



"TİSK’TEN KIDEM AÇIKLAMASI: TİSK olarak beklentimiz, kıdem tazminatı konusunun gündemden çıkarılarak, bir an önce Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirecek, istihdam yaratma kararlarını cesaretlendirecek ve çalışma barışını güçlendirecek düzenlemelere odaklanılmasıdır."



Mevcut kıdem tazminatı sistemini de eleştirdi, TİSK. Açıklamada, işverene ağır yük getirdiği öne sürülen sistemin, işsizlik sigortası ve iş güvencesi kurumlarıyla birlikte uygulanıyor olmasının da ilave yük unsuru olduğu belirtildi.



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