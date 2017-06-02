İşte şehit Tümgeneral Aydoğan Paşa'nın 'Hanke'si
İşte şehit Tümgeneral Aydoğan Paşa'nın 'Hanke'si
Bedelli askerlik açıklaması
Bedelli askerlik açıklaması
Sözcü gazetesi soruşturmasında yeni gelişme
Sözcü gazetesi soruşturmasında yeni gelişme
Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış
Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış

TİSK'ten 'kıdem tazminatı' açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik hazırlıkların durdurulmasını istedi. TİSK yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Beklentimiz, kıdem tazminatı konusunun gündemden çıkarılarak, bir an önce Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmesidir” denildi.

TİSK'ten 'kıdem tazminatı' açıklaması

Sendika ve işçi örgütlerinin genel grev nedeni saydığı, fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

TİSK, kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik hazırlıkların durdurulmasını istedi. Açıklama, TİSK yönetim kurulu adına yazılı olarak yapıldı.

"TİSK’TEN KIDEM AÇIKLAMASI: TİSK olarak beklentimiz, kıdem tazminatı konusunun gündemden çıkarılarak, bir an önce Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirecek, istihdam yaratma kararlarını cesaretlendirecek ve çalışma barışını güçlendirecek düzenlemelere odaklanılmasıdır."

Mevcut kıdem tazminatı sistemini de eleştirdi, TİSK. Açıklamada, işverene ağır yük getirdiği öne sürülen sistemin, işsizlik sigortası ve iş güvencesi kurumlarıyla birlikte uygulanıyor olmasının da ilave yük unsuru olduğu belirtildi.
 
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #TİSK #Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
banner863
Önceki Haber
Rusya'dan domates için üç Türk şirketine izin sinyali
Sonraki Haber
Terör örgütüne ağır darbe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.