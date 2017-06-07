"İlk 4 ayda TL ile ihracat yüzde 127 arttı. TL'nin ihracat içindeki payı bu dönemde yüzde 9,6 ile rekor seviyeye ulaştı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dış ticarette TL kullanımının her geçen yıl arttığını belirterek, ilk 4 ayda yüzde 127 şeklinde gerçekleşen artışa en büyük katkıyı mücevher sektörünün yaptığını bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, geçen 10 yıl içinde TL'nin dış ticaretteki payının yüzde 1 seviyelerinden yüzde 6,5 düzeyine yükseldiğini hatırlatarak, aynı dönemde TL'nin ihracattaki payının yüzde 2'lerin altından yüzde 5,5'e çıktığını anımsattı.

Artış trendinin bu yıl da devam ettiğini dile getiren Büyükekşi, ilk 4 ayda TL ile ihracatın yüzde 127 arttığını, TL'nin ihracat içindeki payının bu dönemde yüzde 9,6 ile rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

Büyükekşi, TL'nin dış ticarette daha fazla kullanılabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dış ticaretimizde TL'nin kullanımının artması, TL'nin işlem hacminin ve itibarının artmasına, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların firmalarımıza zarar vermesinin önüne geçilmesine ve cari açığın finansmanını kolaylaştırmaya olanak sağlıyor. Bu kapsamda biz de firmalarımızın ihracatta döviz riskinden kendilerini koruyabilmelerinin bir yöntemi olarak TL ile ihracat yapmaları gerektiğini her daim kendilerine vurguluyoruz."



TL ile ihracatta en büyük artış Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri

Büyükekşi, bu yıl TL ile ihracata en büyük katkıyı mücevher sektörünün yaptığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"TL kullanılarak yapılan ihracatımızdaki artışın önemli bir kısmını tek başına mücevher sektörü gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, hububat, tekstil, hazır giyim ve otomotiv ihracatımızda da TL'nin kullanımının arttığını görüyoruz. Ülke bazında bakacak olursak, yine aynı dönemde ihracatçılarımız TL karşılığında 179 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, TL ile ihracatımızın en fazla artış gösterdiği ülkeler Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkelerin ardından, Rusya, Çin ve İsrail gibi ülkelere de TL kullanılarak yapılan ihracatımız artış gösterdi.

İnanıyoruz ki, geçtiğimiz 10 yıllık dönemde sürekli artış eğilimini sürdüren TL ile dış ticaretimiz içinde bulunduğumuz 2017 yılındaki artışına da devam edecek ve yıl sonunda ilk defa ihracatımız içindeki payı yüzde 10’un üzerine yükselerek yeni bir rekora imza atacak. Böylelikle, TL’nin uluslararası piyasalarda en çok kullanılan para birimlerinden birisi olması hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız."