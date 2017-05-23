Trump’ın ülke ekonomisini daha hızlı büyütmeyi amaçlayan yaklaşık 4,1 trilyon dolarlık 2018 mali yılı bütçe teklifi ABD Kongresine gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke ekonomisini daha hızlı büyütmeyi amaçlayan yaklaşık 4,1 trilyon dolarlık 2018 mali yılı bütçe teklifi, federal hükümetin sosyal programlarında ciddi kesintiler öngörüyor.

Trump yönetimi, 2018 mali yılına ilişkin 4,1 trilyon dolarlık bütçe önergesini Kongre’ye sundu.

“Amerika’nın Büyüklüğü için Yeni Temel” başlıklı 62 sayfalık bütçe teklifi, yoksul Amerikalılara sağlanan gıda pullarından sağlık sigortasına, kamu destekli tıbbi araştırma ve otoyol fonlarına kadar birçok alanda kesintiye gidilmesini hedefliyor.

Eski Başkan Barack Obama'nın sağlık sigortası Obamacare'in iptalini içeren teklif, ayrıca federal çalışanlara yönelik emeklilik hakları, çiftçilere yönelik teşvikler, öğrenci kredilerinin kamu hizmeti karşılığında affedilmesi gibi programların da sonlandırılmasını amaçlıyor.

Yasalaşması durumunda ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Dışişleri ve Tarım bakanlıklarının aralarında yer aldığı 12 bakanlığın yanı sıra çeşitli federal kurumların harcamalarını sınırlandıracak bütçe teklifinde öngörülen kesintilerin, gelecek 10 yıl içinde federal hükümete 1,4 trilyon dolarlık tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor.



Vergi indirimleri, Meksika duvarı bütçede

Öte yandan, vergilerin ciddi şekilde azaltılması planlanan bütçe teklifinde, bireysel gelir vergisi oranının üst sınırının yüzde 39,6’dan yüzde 35’e; kurumlar vergisi oranının ise yüzde 35’ten yüzde 15’e indirilmesi öneriliyor. Trump yönetimi, vergi indirimlerinin son yıllarda yüzde 2 civarında seyreden büyümeyi yüzde 3’ün üstüne çıkaracağını ve federal hükümete 10 yıl içinde 2 trilyon dolardan fazla ek gelir sağlayacağını savunuyor.

Ayrıca, 2018 mali yılı savunma harcamalarının, geçen yıla kıyasla 52 milyar dolarlık artışla toplam 639 milyar dolara çıkarıldığı teklifte, İç Güvenlik ve Adalet bakanlıkları ile sınır güvenliğine ayrılan bütçenin genişletilmesi teklif ediliyor. Söz konusu artış, Trump'ın Meksika sınırına örmek istediği duvar için 1,6 milyar dolar finansmanı kapsıyor.

Trump yönetimi, altyapı projeleri için 1 trilyon dolarlık özel yatırım yaratmak için kullanılıcak 200 milyar dolar kamu finansmanını da 2018 mali yılı bütçesine ekledi.



" Bütçe Kongre'ye ölü geldi"



Trump yönetiminin özellikle Demokratların önem verdiği sosyal alanlarda kesintiler öngören bütçe teklifinin, Kongre'de büyük tartışmalara yol açması bekleniyor.



Ayrıca, önde gelen bazı Cumhuriyetçilerin de Beyaz Saray'ın teklifini eleştirmesi, Kongre'nin bütçede önemli değişiklikler yapılabileceğine işaret ediyor.



Cumhuriyetçilerin Senato'daki ikinci ismi John Cornyn, bütçe tasarısına ilişkin açıklamasında, "Barack Obama dahil olmak üzere neredeyse tüm başkanların bütçe teklifleri Kongre'ye ölü geldi. Trump'ın bütçesi aynı kaderi paylaşabilir" dedi.



Arizona John McCain de "Kongre'ye ölü gelen bütçenin" bu haliyle geçemeyeceğini basınla paylaşan diğer Cumhuriyetçi temsilciler arasında yer aldı.