Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Açlık duygusuyla kabaran alışveriş iştahı, gereksiz harcamalara yol açabileceğinden alışverişe çıkacakların gıda alışverişleri ve diğer ihtiyaçları için sabahtan öğleye kadarki saatleri tercih etmeleri daha uygun olur. Akşama doğru açlığın etkisiyle gereksiz ürünler alınabilir. Ramazanda tüketiciler, alışveriş yaparken çoğu kez kontrolü kaybediyor. Bu nedenle evde liste yaparak alışverişe çıkılmalı ve mümkünse kredi kartları evde bırakılmalı" dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ramazan ayı boyunca iftara yakın, açlık ve susuzluğun had safhada olduğu saatlerde alışverişe çıkılmaması gerektiğini söyledi.



Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilere oruçluyken, özellikle iftara yakın saatlerde alışveriş yapmaktan kaçınmaları uyarısında bulundu.



Açlık duygusuyla yapılan alışverişlerde her türlü gıda çeşidine istek duyulabileceği ve lüzumundan fazla, gereksiz harcama yapılabileceğini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle konuştu:



"Açlık susuzluk duygusunun baskısıyla iştahı artan tüketicilerin yılın 11 ayında aklına gelmeyen bazı gıda ürünlerinden canları çekebilir. Bu, çok doğaldır. Ancak bu şekilde alınan ürünlerin pek çoğu, dolaba kaldırıldıktan sonra tüketmeden çöpe atılıyor. Dolayısıyla iftara yakın, açlık ve susuzluğun had safhada olduğu anlarda alışverişten uzak durulmalı. Yılın en uzun gününü içinde barındıran ramazanda, açlık duygusuyla kabaran alışveriş iştahı, gereksiz harcamalara yol açabileceğinden alışverişe çıkacakların gıda alışverişleri ve diğer ihtiyaçları için sabahtan öğleye kadarki saatleri tercih etmeleri daha uygun olur. Akşama doğru açlığın etkisiyle gereksiz ürünler alınabilir."



Ağaoğlu, özellikle akşama doğru market ve fırınların önünde oluşan kalabalığın tüketicilerin bilinçli olmadığını gösterdiğini dile getirerek, "Ramazanda tüketiciler, alışveriş yaparken çoğu kez kontrolü kaybediyor. Bu nedenle evde liste yaparak alışverişe çıkılmalı ve mümkünse kredi kartları evde bırakılmalı." ifadelerini kullandı.



İftar saatine yakın zaman diliminde yapılan alışverişlerde dikkat dağınıklığı olabileceği için son tüketim tarihinin gözden kaçırılabileceğine dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Unutmamak gerekir ki bazı fırsatçılar, gıda tüketiminin zirve yaptığı ramazan ayını rant kapısı olarak görüp elde kalmış, bayatlamış gıda maddelerini piyasaya sürüyor. Ayrıca son tüketim tarihi oldukça önemli olan süt, yumurta, et gibi gıda maddelerinde rafın en önündeki ürün alınıp gidilmemeli. Marketlerde genellikle son tüketim tarihi yakınlaşmış ürünler, rafın önlerine, tazeler de arka taraflara yerleştirilir. Alışverişlerde buna da çok dikkat edilmeli."