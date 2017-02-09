Tüketim çılgınlığı dur durak bilmiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken mağazalar sürekli indirim çağrısı yapıyor. Ancak Türkiye'deki vatandaşların gerçekliği bambaşka, yoksulluk sınırı her geçen gün artıyor.

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