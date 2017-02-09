Ancak Türkiye'deki vatandaşların gerçekliği bambaşka, yoksulluk sınırı her geçen gün artıyor.
Geçim şartları giderek zorlaşıyor. Ayda 2 bin 451 lira 81 kuruşun altında kazanan bir kişi yoksul sayılıyor.
Durum böyleyken, ekmek derdine düşen vatandaşlar, tüketim için sürekli öne sürülen özel günleri es geçiyor.
Sevgiliyi hatırlamak için 14 Şubat'a ihtiyacı olmayanlar çoğunlukta.
ulusalkanal.com.tr
Tüketim çılgınlığı dur durak bilmiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken mağazalar sürekli indirim çağrısı yapıyor. Ancak Türkiye'deki vatandaşların gerçekliği bambaşka, yoksulluk sınırı her geçen gün artıyor.
Ancak Türkiye'deki vatandaşların gerçekliği bambaşka, yoksulluk sınırı her geçen gün artıyor.