Truzim sektörünün temsilcileri, dış turizmin ivme kaybına çözüm yolları arıyor. İzmir’de bir araya gelen sektör temsilcileri, gerilemenin en büyük nedeninin güvenlik tehditi olduğunu belirtti. Akademisyen ve sektör temsilcileri önerilerini önümüzdeki günlerde hükümete sunacak.

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