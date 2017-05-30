Turizmciler İzmir’de bir araya geldi, sorunlara çözüm aradı.
Sektör temsilcilerini buluşturan “Sürdürülebilir güvenli turizm çalıştayı”nda turizmin ivme kaybı masaya yatırıldı.
Son yıllarda dış turizmin kan kaybı yaşanması turizmcileri çözüm yolları aramaya itti.
Sektör temsilcilerine göre güvenlik tehditi dış turizmi etkileyen en önemli etken.
Sektör temsilcileri çalıştaydan çıkan sonuçları ve çözüm önerilerini hükümete iletecek.
HABER: ERDEM ÖZDEMİR
KAMERA: AKIN KARA
ulusalkanal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.