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Turizmciler İzmir’de bir araya geldi

Truzim sektörünün temsilcileri, dış turizmin ivme kaybına çözüm yolları arıyor. İzmir’de bir araya gelen sektör temsilcileri, gerilemenin en büyük nedeninin güvenlik tehditi olduğunu belirtti. Akademisyen ve sektör temsilcileri önerilerini önümüzdeki günlerde hükümete sunacak.

Turizmciler İzmir’de bir araya geldi
Turizmciler İzmir’de bir araya geldi, sorunlara çözüm aradı.

Sektör temsilcilerini buluşturan “Sürdürülebilir güvenli turizm çalıştayı”nda turizmin ivme kaybı masaya yatırıldı.

Son yıllarda dış turizmin kan kaybı yaşanması turizmcileri çözüm yolları aramaya itti.

Sektör temsilcilerine göre güvenlik tehditi dış turizmi etkileyen en önemli etken.

Sektör temsilcileri çalıştaydan çıkan sonuçları ve çözüm önerilerini hükümete iletecek.  


HABER: ERDEM ÖZDEMİR
KAMERA: AKIN KARA 
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