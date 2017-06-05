"ABD'li turistler, dünyada kruvaziyer turizmine en yüksek ilgiyi gösteren turist grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'nın bu doğrultuda ortaya koyduğu hedef çok büyük önem arz ediyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın bir süre önce kruvaziyer turizmini destekleyecek çalışma yaptıklarını açıklamasının ardından turizmciler, gözünü bu alana en yüksek ilgiyi gösteren ABD'li turistlere dikti.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, Türkiye'nin 2015 sonunda dünyada en fazla ziyaretçi çeken 6'ncı ülke olduğunu ancak Rusya krizi ile başlayan ve geçen yıl devam eden olumsuzlukların, Türkiye'nin turizmde önemli bir ivme kaybetmesine yol açtığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının turist sayısında yaşanan gerilemenin önüne geçmek amacıyla bir dizi önlem açıkladığını anımsatan Ulusoy, Türkiye'ye hava yolu ile turist getiren A grubu seyahat acentalarına sağlanan yakıt desteğinin ardından kruvaziyer turizmi konusunda da çalışmaların son aşamaya gelmiş durumda olduğunu bildirdi.

Ulusoy, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın kruvaziyer gemiler için bir teşvik çalışması gerçekleştirdiklerini ve konuyu Bakanlar Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu açıklama şüphesiz ki geçtiğimiz yıl en ciddi gerilemenin yaşandığı alanlardan biri olan kruvaziyer turizmi açısından sevindirici oldu. ABD'li turistler dünyada kruvaziyer turizmine en yüksek ilgiyi gösteren turist grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla Sayın Bakanın bu doğrultuda ortaya koyduğu hedef çok büyük önem arz ediyor. Biz de TÜRSAB olarak ABD'nin kruvaziyer turizm potansiyeline ulaşabilmek ve ülkemize bu pazardan daha çok turist çekebilmek amacıyla son 2 yıldır ABD Fort Lauderdale'de gerçekleştirilen ve dünyanın en önemli kruvaziyer turizmi fuar organizasyonu olarak kabul edilen Seatrade Cruise Global Fuarı'na katılıyoruz. Bakan Nabi Avcı'nın ifade ettiği gibi İsrailli şirketlerin Türkiye ile kruvaziyer turlar konusundaki iş birliği arayışı içerisinde olması da çok doğal. Zira kruvaziyer turlar bölgesel olarak gerçekleşen turlar. İki ülkenin de Doğu Akdeniz'de yer alması iki ülkeyi kapsayan kruvaziyer turlarının düzenlenmesini olası kılıyor."



"Kruvaziyer turistin profili, ülkenin genel turizm imajını da olumlu etkiliyor"

Başaran Ulusoy, Türkiye'nin, ağırladığı ziyaretçi sayısına kıyasla turizm geliri düşük seviyede bulunan bir ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

UNWTO 2015 verilerine göre Türkiye'nin, gelen turist sayısı bakımından dünyada 6'ncı sırada olmasına karşın turizm gelirleri bakımından 12'nci sırada yer aldığını belirten Ulusoy, Türk turizmi için en önemli konu başlıklarından birini turizm gelirlerinin artırılmasının oluşturduğunu bildirdi.

Ulusoy, kruvaziyer turizmine sağlanacak desteğin, turizmin çeşitlendirilmesi ve üst gelir grubuna sahip turistlerin Türkiye'ye çekilmesi noktasında büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Kruvaziyer turist profilinin ülkenin genel turizm imajını da olumlu yönde etkilediğini ifade eden Ulusoy, "Kruvaziyer turizminin gelişimi hem ülkemizin elde ettiği turizm gelirini artırmada hem de turizm destinasyonu olarak üst seviyeye çıkmamıza olanak sağlıyor." dedi.

Ulusoy, mevcut limanların altyapılarının iyileştirilerek modernize edilmesi ve liman kapasitelerinin artırılmasının da kruvaziyer turizm konusunda gelecek yıllarda hedeflenen büyümeye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ulusoy, geçen yıllarda ağırladığı kruvaziyer turist sayısı dikkate alındığında, Türkiye'de öne çıkan limanların Kuşadası, İstanbul, İzmir, Bodrum ve Marmaris olduğunu gördüklerini, bununla birlikte Antalya ve Mersin için de önemli potansiyel bulunduğunu kaydetti.



"Kruvaziyerle gelen sonra yine geliyor"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de kruvaziyer turizmde tanıtımın önemli olduğunu vurgulayarak, "Umudumuzu yitirmeden ayakta kalmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte yapacağımız en önemli şey, hiç durmadan, sanki şu an bir kriz yokmuş gibi tanıtım yapmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.

İşler, bunun için de devletin verdiği tanıtım desteklerinin artmasını, İzmir'in dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen kruvaziyer turizmi fuarlarında, kongrelerde tanıtımının yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Sektörün hareketli olduğu dönemlerde mevcut limana bazı günler 2 ya da 3 gemi ile 5-6 bine varan turistin ayak bastığını belirten İşler, bu sıkışıklığın giderilmesi için 12 ay turizmi hedefleyen İzmir'e yeni bir kruvaziyer limanı yapılmasının şart olduğunu vurguladı.



"Ortak çalışmaya Mısır ve Yunanistan’ın eklenmesi barışa katkı sağlayacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı’nın kruvaziyer sektörüne destek olmak için yaptığı çabaları takdirle izlediklerini ifade eden İşler, şöyle devam etti:

"Bakan Avcı'nın İsrail’deki Akdeniz Turizm Fuarı'na yaptığı ziyarette kruvaziyer konusunun gündeme geldiğini ve İsrail ile ortak çalışma yapılması için görüşüldüğünü biliyoruz. İsrail’in kruvaziyer pazarında çok ciddi bir ağırlığı var. Bakan Avcı'nın, ABD'li turistlerin daha çok kruvaziyer seferlerine ilgi gösterdiği ve İsrail'in de bu paket turla ilgili iş birliği yapmak istediği şeklindeki açıklaması biz turizmciler için sevindirici elbette. İsrail ile yapılacak ortak çalışmaya Akdeniz çanağının turizmde yıldız ülkelerinin Mısır’ın, Yunanistan’ın eklenmesi bölgedeki ortak barışa da katkı sağlayacak çok güzel öneriler. En kısa sürede yaşama geçmesini diliyoruz."

Kruvaziyer turizmiyle Çeşme, İzmir ya da Kuşadası limanına gelen turistin, Selçuk'tan Bergama'ya kadar olan bölgedeki tüm turizm destinasyonlarını hareketlendireceğini belirten İşler, turizm sektörü için uzun vadede geceleme yapan, kente ekonomik değer yaratan turistin önemli olsa da kruvaziyer turizminin en azından kenti görme, havasını koklama ve bir fikir edinme açısından çok önemli izler bıraktığını söyledi.



"Kruvaziyerle gelen sonra yine geliyor"

Mehmet İşler, şunları kaydetti:

"Kruvaziyerle gelen sonra yine geliyor. İzmir, turizm çeşitliliğiyle her segmentteki turiste seslenebilecek bir kent özelliği taşıyor. Bugün mavi bayrak sayısı 51'e yükselen İzmir, bir yandan deniz, kum ve güneş arayanlar için sahilleri ve son derece kaliteli tesisleriyle hizmet veriyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Selçuk ve Bergama'nın sahip olduğu arkeolojik değerler eşsiz. Bu alanlara kentin gelişmiş ulaşım ağıyla erişmek son derece kolay. Kuş Cenneti'nden Doğal Yaşam Parkı'na, ekolojik köylerinden gurme konusunda eşsiz deneyimler yaşatan festivallerine kadar İzmir renkli bir turizm yelpazesine sahip."

İşler, üst gelir düzeyine sahip kruvaziyer yolcularına kentin termal olanakları ve sağlık turizmi konusundaki avantajlarının doğru anlatılmasıyla bir sonraki gelişlerinde bu seçeneklerden yararlanmasını sağlama olanağı bulunduğunu da söyledi.