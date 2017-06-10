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Türk İş sandığı gösterdi

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AKP Hükümeti’nde kıdem tazminatının kalkmasını isteyen bakanların olduğunu söyledi. Asgari ücretin çok olduğunu söyleyen siyasetçilere de tepki gösteren Atalay “Açıklamalarını işçilerin önlerine koyacağız. Bununla ilgili gücümüz neyse sandığa gittiğimiz zaman gücümüzü göstereceğiz" dedi.

Türk İş sandığı gösterdi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Konfederasyona üye sendika genel başkanları ve basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Ankara Anadolu Otel'de gerçekleştirilen iftarda konuşan Atalay, başta kıdem tazminatının fona devri olmak üzere çalışma hayatındaki sorunlar hakkında açıklamalar yaptı. 

Fona güven duymadıklarını vurgulayan Atalay, İşsizlik Fonu’na toplanan paraların başka yerlerde kullanıldığını hatırlattı, “Bundan dolayı fona hiç sıcak bakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP Hükümeti’nde kıdem tazminatının kalkmasını isteyen siyasetçilerin  olduğunu ifade eden Atalay, işçiye karşı olumsuz tablo içinde olanlara karşı, “Sandıkta gücümüzü göstereceğiz” dedi.

Atalay’ın gündemin taşeron işçilerin kadroya alınması konusu da vardı. 

HABER-KAMERA: TANSEV KARA
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #türk iş #ergün atalay #kıdem tazminatı #AKP
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