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Türk kadın mucitler Kore yolcusu

Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla 3 kadın buluşçu, 8-11 Haziran'da Güney Kore'de düzenlenecek 2017 Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı'na katılacak

Türk kadın mucitler Kore yolcusu

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla 3 Türk kadın buluşçu, 8-11 Haziran'da Güney Kore'de düzenlenecek 2017 Kore Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı'na katılacak.

TÜRKPATENT'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) desteğiyle 8-11 Haziran'da Seul'de gerçekleştirilecek 2017 Kore Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı'nda Kurumu 3 kadın buluşçu temsil edecek.
Fuara, Nuray Çağlar "enzimatik fenton ile gerçekleştirilen yeni bir arıtma yöntemi", Esin Öney Nayi̇r "giysi ile irtibatlandırılan çanta", Leyla Türker Şener de "el kullanmadan dişleri fırçalama cihazı" buluşuyla katılacak.
Geleneksel hale gelen fuar, buluşların tanıtılmasını, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını, iş fırsatlarının yaratılmasını, buluşların fikri mülkiyet hakları ile güvence altına alınarak ekonomiye kazandırılmasını, kadın buluşçuların desteklerle teşvik edilmesini amaçlıyor.
Fuar programı çerçevesinde seminer, forum ve çalıştay gibi etkinlikler de düzenlenecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #TÜRKPATENT #Kore Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı #Güney Kore
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