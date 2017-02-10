Türk Telekom nitelikli telekomünikasyon çalışanı yetiştirecek

İş birliği kapsamında, telekomünikasyon sektörü için pratik, çözüm odaklı ve kalifiye sektör çalışanı yetiştirilmesi hedefleniyor

Türk Telekom, telekomünikasyon sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için İstanbul Üniversitesi'yle iş birliğine gitti.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, bünyesindeki Türk Telekom Akademi çatısı altında gerçekleştirdiği üniversite sanayi iş birliklerine yenisini ekledi. Türk Telekom Akademi, telekomünikasyon sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile iş birliği protokolü imzaladı.

İş birliği kapsamında, telekomünikasyon sektörü için pratik, çözüm odaklı ve kalifiye sektör çalışanı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Türk Telekom, iş birliğiyle üniversite bünyesinde uçtan uca Telekomünikasyon Teknolojileri Uygulamalı Laboratuvarı da kuracak. Öğrenciler mezun olmadan önce hem sektörü yakından tanıma ve keşfetme fırsatı, hem de pratik, kapsamlı ve profesyonel bir deneyim edinebilme imkanı bulacak.

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde verilecek olan eğitimlerde öğrencilere, teori ve uygulamalı derslerin yanı sıra e-eğitimler ve Türk Telekom sistem salonu ziyaretleri de sunulacak. En ileri teknolojilerin deneyimlenebileceği Türk Telekom laboratuvarlarında uygulamalı eğitimler düzenlenirken, Türk Telekom çalışanlarından seçilen donanımlı iç eğitmenler tarafından öğrencilere telekomünikasyon alanında ders ve eğitimler verilecek.

Dersler sonunda başarılı olan öğrenciler, Telekomünikasyon Kurulum Elemanı Belgesi alma hakkına sahip olacak.



"Pratik ve kalifiye eleman yetişmesi sektör için büyük kazanç"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Akademi ve İç İletişim Direktörü Saynur Önen, Türk Telekom'un meslek yüksekokulları ile gerçekleştirdiği iş birliklerinin, Türkiye'deki en kapsamlı ve en geniş kitleye hitap eden sertifika programlarından biri olduğunu dile getirdi.

Türk Telekom'un sektöründe Türkiye'nin en büyük istihdam sağlayan şirketi olduğuna işaret eden Önen, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin küresel alandaki en büyük gücünün dinamik ve eğitimli genç nüfusu olduğuna inanıyoruz. Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu niteliklerde yetişecek elemanlara katkıda bulunmak, Türk Telekom için övünç kaynağı. Bu açıdan üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Bu iş birlikleri kapsamında pratik, çözüm odaklı kalifiye sektör çalışanlarını yetiştirmenin sektörümüz için büyük bir kazanç olacağına inanıyoruz.

Üniversite iş birlikleriyle 2015-2016 döneminde 146, 2016-2017 güz döneminde ise 120 kişi eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar. Bugüne kadar iş birliği yaptığımız 14 üniversitede laboratuvar kurulumunu da gerçekleştirdik. Bu laboratuvarlarda uçtan uca santralden sahaya kadar kullandığımız erişim ekipmanları mevcut. MYO-sanayi iş birliği kapsamında yaklaşık 120 Türk Telekom eğitmeni ders verdi. 2017 yılı iş birliklerimize İstanbul Üniversitesi ile başlıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz 15. iş birliğimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise ara eleman yetiştiren meslek yüksek okullarında uygulamalı eğitime büyük önem verdiklerini belirtti. Ak, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğiyle öğrencilerimize en yeni teknolojilerin öğretilmesini ve telekomünikasyon alanında ihtiyaç duyulan telekomünikasyon kurulum elemanı yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Telekomünikasyon Laboratuvarı'nda Türk Telekom yöneticileri ve uzmanlarının meslek içi eğitimler vermesi, öğrencilerimizin gerçek iş dünyasıyla tanışması açısından büyük bir avantaj doğuruyor.

Öğrenciler sektörün gerektirdiği yeterlilikler doğrultusunda alacakları eğitim ile sektör tarafından daha tercih edilen nitelikli iş gücü içerisinde yerlerini almış olacak. İş birlikleri ve verdikleri destek için Türk Telekom'a teşekkür ediyoruz."