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Turkcell'de 3 milyar liralık kar dağıtım teklifi

Teklif, yarın yapılması planlanan genel kurulda onaya sunulacak

Turkcell'de 3 milyar liralık kar dağıtım teklifi

Turkcell hissedarları, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Turkcell Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 milyar lira tutarında kar dağıtımı teklifini onaya sunacak.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin yüzde 51 hissesini elinde bulunduran ve aralarında TeliaSonera AB iştirakleri Sonera Holding B.V. ile Telia Finland Oyj'nin de (Telia) bulunduğu Turkcell Holding AŞ hissedarlarının, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Turkcell Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplamda 3 milyar lira tutarında kar dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, "Telia'nın Turkcell'deki hissedarlık oranı doğrudan elinde bulundurduğu yaklaşık yüzde 7 oranında hisseye ek olarak Turkcell Holding üzerinden sahip olduğu yaklaşık yüzde 24 oranındaki hisse ile birlikte toplamda yaklaşık yüzde 31'e tekabül etmektedir." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #turkcell #Telia #kap
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