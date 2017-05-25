Turkcell Genel Kurulu'nda 3 milyar liralık temettü dağıtılması kararlaştırıldı.

Turkcell'de beklenen temettü kararı geldi. Yatırımcılara 3 milyar temettü dağıtılması kararlaştırılırken, temettü 3 taksit halinde dağıtılacak.



Turkcell'de temettü dağıtımı 15 Haziran, 15 Eylül ve 15 Aralık'ta yapılacak.



BloombergHT'ye konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Genel Kurul'dan çıkan kararı değerlendirdi:



Alkışlarla kapanan bir Genel Kurul yaşadık. Bugün hissedarlarımızdan gelen öneriyi onlara oylatarak 3 milyar liralık bir temettü dağıtım kararı aldık. Bence bu Turkcell'in hissedarlarıyla ilişkilerinin normalleşme süreci . 3 milyar liralık temettü, Turkcell'in 2010'dan bugüne kadar elde ettiği net kârın yüzde 54'üne denk düşüyor. Bizim temettü politikamız, net kârın yüzde 50'den az olmamak kaydıyla temettü dağıtmak yolundadır. Dolayısıyla biz 2015'te 4 milyar, yeni aldığımız kararla da 3 milyar liralık, toplamda 7 milyar liralık temettü dağıttık. Bir şirketin büyümesi, kâr etmesi ve kârını hissedarlarıyla paylaşması kadar sağlıklı bir şey yok.



Terzioğlu, temettü dağıtımının kaynağının ne olacağının yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi:



Biz 1 milyar 791 milyon lira gibi bir öneride bulunmuştuk. Bu aslında bir alt bant önerisiydi. Hissedarlarımız , aslında imkânımız dahilinde olan 3 milyar liralık bir üst banttan bir öneride bulundular. Bizim kendimize koyduğumuz metrikler içerisinde bu ödemeleri yapabilecek güçteyiz.



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