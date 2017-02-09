Türkiye Kamu-Sen ocak ayı asgari geçim endeksini açıkladı. Buna göre bir kişinin yoksulluk sınırı bir önceki aya göre, 79 lira 7 kuruş artarak; 2 bin 451 lira 81 kuruş oldu. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 19 lira 93 kuruş.

Geçim şartları giderek zorlaşıyor. Ayda 2 bin 451 lira 81 kuruşun altında kazanan bir kişi yoksul sayılıyor.



Türkiye Kamu-Sen'in yapmış olduğu 2017 Ocak ayına ait asgari geçim endeksi açıklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan fiyatlara göre çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 451 lira 81 kuruş olarak hesaplandı. Böylece yoksulluk sınırı geçen aya göre, 79 lira 7 kuruş arttı.



Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 19 lira 93 kuruş olarak belirlendi. Zorunlu harcama tutarı geçen aya göre ortalama 192 lira 6 kuruş yükseldi.



Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bin 888 lira 65 kuruş… Buradaki artış bir önceki aya göre 67 lira 47 kuruş oldu.



Türkiye'de dört kişilik bir aile sağlıklı beslenmek için günde 39 lira 14 kuruş harcamak durumunda. Bu da aylık bin 174 lira 5 kuruşa denk geliyor.



Net asgari ücretin bin 404 lira olduğu ülkemizde peki vatandaşlar nasıl yaşıyor? Faturalarını nasıl ödüyor? Gelir ile giderler arasındaki büyük açığı nasıl kapatıyor?







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