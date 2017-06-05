Dünya Bankası, Türkiye'nin 2017 için büyüme beklentisini yarım puan artırarak yüzde 3,5'e yükseltti. Banka, küresel büyüme beklentilerini ise değiştirmedi.

Türkiye'nin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik büyüme beklentisi arttı.



Dünya Bankası, "Küresel Ekonomik Beklentiler" raporunun Haziran 2017 sayısını yayımladı.



Rapora göre, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisi 0,5 puanlık artışla yüzde 3,5'e yükseltildi. 2018 ve 2019 büyüme tahminleri de sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,1'e çıkarıldı.



Türkiye, yapılan yukarı yönlü revizyonlarla raporda büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu.



Ekonomide geçen yıl yaşanan yavaşlamada ise FETÖ'nün darbe girişiminin yanı sıra Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar ile yüksek enflasyonun rol oynadığı vurgulandı.



Öte yandan Dünya Bankası, küresel ekonomiye yönelik beklentilerini revize etmedi. Kuruluşun küresel büyüme beklentisi, bu yıl için yüzde 2,7 ve 2018 ve 2019 için de yüzde 2,9’da sabit bırakıldı.





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