İşte dünyanın en büyük uçağı
İşte dünyanın en büyük uçağı
Avustralya'da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
Avustralya'da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı

Türkiye'nin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik büyüme beklentisi arttı

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2017 için büyüme beklentisini yarım puan artırarak yüzde 3,5'e yükseltti. Banka, küresel büyüme beklentilerini ise değiştirmedi.

Türkiye'nin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik büyüme beklentisi arttı

Türkiye'nin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik büyüme beklentisi arttı.

Dünya Bankası, "Küresel Ekonomik Beklentiler" raporunun Haziran 2017 sayısını yayımladı.

Rapora göre, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisi 0,5 puanlık artışla yüzde 3,5'e yükseltildi. 2018 ve 2019 büyüme tahminleri de sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,1'e çıkarıldı.

Türkiye, yapılan yukarı yönlü revizyonlarla raporda büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu.

Ekonomide geçen yıl yaşanan yavaşlamada ise FETÖ'nün darbe girişiminin yanı sıra Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar ile yüksek enflasyonun rol oynadığı vurgulandı.

Öte yandan Dünya Bankası, küresel ekonomiye yönelik beklentilerini revize etmedi. Kuruluşun küresel büyüme beklentisi, bu yıl için yüzde 2,7 ve 2018 ve 2019 için de yüzde 2,9’da sabit bırakıldı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #dünya bankası
banner863
Önceki Haber
Gıda enflasyonu yüzde 16,91 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyede
Sonraki Haber
Tokat'ta piyade alayına yıldırım düştü: Yaralı askerler var
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.