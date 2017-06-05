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Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 Araştırması''na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 32 milyar 594 milyon lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 Araştırması''na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 32 milyar 594 milyon lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sonuçlarını açıkladı.

TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 32 milyar 594 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 16 milyar 314 milyon lirayla ikinci, Tofaş ise 12 milyar 856 milyon lira ile üçüncü oldu.

Listede Tofaş'ı sırasıyla Oyak-Renault, Arçelik, Toyota, EÜAŞ, Hyundai Assan, İçdaş Çelik, İskenderun Demir ve Çelik izledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #Sanayi #tüpraş #ford #tofaş
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