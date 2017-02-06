"Bu yıl 3 liralık artışla 17 lira olan tütün baş fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü"

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, tütün fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini belirterek, "Bu yıl 3 liralık artışla 17 lira olan tütün baş fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü." dedi.

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demirci ve bölgesinde tütün alımlarının başladığını, fiyatların geçen yıllara oranla yükselmesinin, çiftçinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Demirci ve bölgesinde yetişen tütünlerin kalite yönünden tercih edildiğini söyleyen Karakaya, Demirci merkez, İmrenler, Tekeler, Kazancı, Çardaklı, Serçeler mahallelerinde de yetişen tütünlerin alıcı firmalara teslim edilmeye başlandığını ve bunun karşılığı olan paraların ise 7 iş günü içerisinde üretici hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Tüccarın 17 liradan tütün alımı yaptığını belirten Karakaya, "Geçtiğimiz yıl tütün baş fiyatı 14 liradan alınıyordu. Fakat bu yıl 3 lira bir artış ile 17 liradan alınıyor. Demirci ve bölgesinde yılda 50 bin balya tütün üretimi yapılıyor. Oda olarak amacımız Demirci'de tarımda bilinçli üretici yetiştirmek. Bunun için de seminerler ve kursların yanı sıra uygulamalı fidan dikimi, toprak bakımı gibi eğitimler de veriyoruz. Gelecek yıllarda oda olarak çiftçimizi organik tütün üretimine yönlendireceğiz." diye konuştu.

Tütün baş fiyatından memnun olduğu belirten üretici Muzaffer Önal ise 17 yıldır tütün üretimi yaptığını belirterek, "Bu yıl hem tütündeki kalite hem de 3 liralık artışla 17 lira olan tütün baş fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü." ifadelerini kullandı.