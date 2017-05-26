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TZOB ramazan ayı öncesi uyardı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı öncesi yurttaşları uyardı. Ramazan’da hal, Pazar ve market fiyatlarını yakın takibe alacaklarını belirten Bayraktar, “Ramazan fırsatçılığı yapılmasın” dedi.

Ramazan ayına girerken gözler gıda fiyatlarına çevrildi.

Pidedeki zamdan sonra, özellikle ramazanda çok tüketilen bakliyat, et, süt ve yumurta gibi gıdalarda da fiyat artışının devam ettiği görüldü.

Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’dan geldi.

Ramazan öncesi yurttaşları uyaran Bayraktar, gıdaların üretim fiyatları ile tüketicilerin cebinden çıkan fiyat arasındaki farka dikkat çekti.

Ramazan ayında tüketimi artan ürünlerdeki fiyat artışlarından örnekler veren Bayraktar, hal, Pazar ve market fiyatlarını takibe alacaklarını belirtti.

Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezi’nde konuşan Bayraktar, “Ramazan fırsatçılığı yapılmasın” uyarısında bulundu.

HABER-KAMERA: TANSEV KARA
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #türkiye ziraat odaları birliği #ramazan ayı
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