Türkiye'de 2008 yılından beri hizmet veren moda ve alışveriş sitesi Markafoni, bugün web sitelerinde yaptıkları duyuruyla kapandıklarını açıkladı

Sitede yayımlanan mesajda, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak oranda kârlılık sağlanamadığı belirtilirken, bu tür bir iş modeli için zorlu olan ekonomik ortamın sebep olduğuna yer verildi.



Markafoni'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sevgili müşterilerimiz, 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle www.markafoni.com sitemizde yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz.



Kurulmuş olduğumuz 2008 yılından itibaren bize göstermiş olduğunuz destek ve güven için hepinize teşekkür ederiz.



30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alacağınız ürünlere ilişkin olarak sevkıyatlarımız devam etmektedir. Henüz sevk edilmemiş siparişleriniz ve iadeleriniz ile ilgili mevzuata uygun olarak standart işleyişimiz çerçevesinde çalışmalara devam edilecektir.



Siparişleriniz ve iadelerinizin takibi ile ilgili işlemlerinizi web sitemizin "siparişlerim" sayfasından yapabilir, her türlü soru, öneri ve görüşlerinizi [email protected] adresine mail atarak iletebilirsiniz.



Sevgilerimizle

Markafoni ekibi"



ulusalkanal.com.tr