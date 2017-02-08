Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Arslan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Varlık Fonu, Kanal İstanbul gibi dev projelere kaynak aktaracak.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli 18 Mart 2017'de atılacak.
KANAL İSTANBUL
Kanal İstanbul Projesi"nde bu yıl içinde kazma vurabiliriz. Kanal İstanbul güzergahı belli. 42- 43 kilometrelik bir güzergah.
3.HAVALİMANI
3. Havalimanı yüzde 42 oranında tamamlandı. Rize- Artvin Havaalanı projesinde sözleşme imzalandı.
AVRASYA TÜNELİ
Avrasya Tüneli'nden günde 30 bin araç geçiş yapıyor.
ulusalkanal.com.tr
"Varlık Fonu Kanal İstanbul gibi dev projelere kaynak aktaracak" Bu açıklamayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.