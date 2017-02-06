Varlık Fonu tartışması: 'Denetim yapılmayacak özelleştirme olacak'

Milli gelir kaynaklarının OHAL Kararnamesi ile Varlık Fonu'na devredilmesi tartışılıyor. Uzmanlara göre, kamu kurumları denetimden kaçırılıyor, özelleştirmenin önü açılıyor. CHP Varlık Fonu’nun yeni bir Düyun-u Umumiye olduğu görüşünde. AKP ise fonun, kamu şirketlerini daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedeflediğini iddia ediyor.

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