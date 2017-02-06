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Varlık Fonu tartışması: 'Denetim yapılmayacak özelleştirme olacak'

Milli gelir kaynaklarının OHAL Kararnamesi ile Varlık Fonu'na devredilmesi tartışılıyor. Uzmanlara göre, kamu kurumları denetimden kaçırılıyor, özelleştirmenin önü açılıyor. CHP Varlık Fonu’nun yeni bir Düyun-u Umumiye olduğu görüşünde. AKP ise fonun, kamu şirketlerini daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedeflediğini iddia ediyor.

Türk ekonomisine önemli getirileri olan milli gelir kaynaklarının Olağanüstü Hal Kararnamesi'yle Varlık Fonu'na devredilmesi Türkiye’nin gündeminde.

Uzmanlara göre, yapılan düzenlemeyle kamu kurumları denetimden kaçırılıyor ve böylece özelleştirmeye kapı aralanıyor.

CHP fonu, Osmanlı döneminde  kamu kurumlarının yabancılara satışını sağlayan Düyun-u Umumiye'ye benzetti, hükümet kanadından ise yanıt gecikmedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, devir işleminin kaynakların etkin kullanılması için yapıldığını savundu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #varlık fonu #ohal #chp #düyun-u umumiye #AKP
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