Varlık Fonu tartışması sürüyor

Yüksek gelirli kamu şirketlerinin hisselerinin Varlık Fonu'na devredilmesi tartışması sürüyor. Eleştirilere yanıt veren iktidar kanadı, denetim için 3'lü mekanizma kurulacağını belirtti, fonun uluslararası piyasalarda şeffaf ve hesap verebilir olacağını savundu. CHP ise fonun denetimden kaçırıldığı görüşünde. Uzmanlara göre de Türkiye'de Varlık Fonu kurulması için uygun bir zemin yok.

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