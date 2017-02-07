Varlık Fonu tartışması sürüyor

Kamuya ait büyük şirketlerin hisselerinin Varlık Fonu'na devredilmesi tartışması büyüyor.
Eleştirilere yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, fonun denetime açık olduğunu savundu, 3'lü mekanizma kurulacağını söyledi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Ağbal'ın aksine fonun denetimsiz olacağını vurguladı.
Eski Ekonomi'den sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'e göre de Türkiye'de Varlık Fonu kurulması için gerekli şartlar yok.
ulusalkanal.com.tr
Yüksek gelirli kamu şirketlerinin hisselerinin Varlık Fonu'na devredilmesi tartışması sürüyor. Eleştirilere yanıt veren iktidar kanadı, denetim için 3'lü mekanizma kurulacağını belirtti, fonun uluslararası piyasalarda şeffaf ve hesap verebilir olacağını savundu. CHP ise fonun denetimden kaçırıldığı görüşünde. Uzmanlara göre de Türkiye'de Varlık Fonu kurulması için uygun bir zemin yok.
Kamuya ait büyük şirketlerin hisselerinin Varlık Fonu'na devredilmesi tartışması büyüyor.