Vatandaş borç batağında

Yurttaş ve şirketlerin ödeyemediği toplam kredi borcu 58 milyar liraya çıktı. Rakamlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan. Verilere göre, bankaların takibindeki tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı da 18 milyar 855 milyon liraya ulaştı.

Ödenemeyen kredi borcu 58 milyar liraya çıktıç. Takipte 18 milyara yakın kredi kartı ve kredi var.



Bankacılık Düzenleme ve Devlet Kurumu’nun yayımladığı son veriler Türkiye’deki borçlanma gerçeğini gözler önüne serdi.



Verilere göre bankaların takibindeki tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı, Aralık 2016’da 18 milyar 855 milyon liraya ulaştı. Aralık 2015’te bu rakam 17 milyar 196 milyon liraydı.



18.8 milyar liralık takipteki krediyle birlikte toplam batık kredi miktarı geçen seneye göre yüzde 22 artarak 57 milyar 997 milyon 617 bin liraya yükseldi.



Batık kredi borçlarının başında ihtiyaç kredileri ve kredi kartları geliyor.



Takipteki kredilerin en yüksek olduğu sektör ise 11 milyar 310 milyon 331 bin TL ile imalat sanayi oldu.



Hükûmetin referandum öncesi tüketimi özendiren adımlarının batık kredileri daha da arttıracağı belirtiliyor.



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