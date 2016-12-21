2017 yaklaşıyor zamlar da tek tek açıklanıyor. Yeni yılda Ehliyetten Pasaporta, Nüfus cüzdanından doğum belgesine kadar bir çok resmi işlemin bedeli artacak. İşte Maliye Bakanlığı'nın 2017 için belirlediği "değerli belge" rakamları.

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Vatandaşa göre yeni yıl demek zam demek..



Yeni yıl zamları da beraberinde getiriyor. Ehliyetten Pasaporta, Nüfus cüzdanından , doğum belgesine kadar, bir çok resmi işlem 1 Ocak itibari ile zamlanacak.



Maliye Bakanlığı, yeni yıldan itibaren pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı, noter kağıdı, aile cüzdanından alınan "değerli kağıt" bedellerini artırdı.



Değerli kağıtların 2017 yılı bedellerini belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yeni yıldan itibaren kimlik değiştirme ücreti 16 liraya yükselirken kayıp kimlik ücreti 32 lira oldu.



Bir süredir kamuoyunda tartışma konusu olan sürücü belgesi bedeli ise tebliğ kapsamında 117 TL olarak belirlenirken, Pasaportlar için alınan değerli kağıt bedeli yüzde 7.4 zamlanarak 87.5 liradan 94 lira yükseldi.



1 Ocak 2017'den itibaren 1 yıl boyunca geçerli olacak diğer ücretler şöyle...



2017'DE "DEĞERLİ KAĞIT" BEDELLERİ

MAVİ KART 9 TL

İKAMET İZNİ 63 TL

YABANCI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ 63 TL

NOTER KAĞIDI (VEKALET) 9,50 TL

NOTER PROTESTO 19 TL

SÜRÜCÜ ÇALIŞMA KARNESİ 117 TL

MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ 117 TL

İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ 117 TL











HABER:ALİ TURNA-KAMERA:ŞENGÜL DERİN

ulusalkanal.com.tr