"Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit ödemesi Kasım 2016, ikinci taksit ise Ocak 2017'ydi. Ancak kanunda belli bir düzenleneme getirilmişti. İlk 2 taksit ödenmediğinde bu yapılandırmadan mükelleflerin yararlanma şansı kalmıyor. Bu 2 taksitle alakalı son ödeme tarihi de 31 Mayıs olarak belirlendi"

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, vergi borcu yapılandırmasından faydalanmak için son tarihin 31 Mayıs olduğunu belirterek, "Eğer bu tarih geldiğinde ödeme yapılmazsa kişinin kanundan faydalanma şansı kalmıyor." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen "Türk Vergi Sisteminde Vergilendirme İlkeleri ve Beklentiler Semineri"nde konuşan Bayrakdar, bugün Türkiye bütçesinin yüzde 85'inden fazlasının vergilerle finanse edildiğini ifade etti.



Bayrakdar, kamu harcamaları ne kadar çok vergilerle finanse edilirse ve mali disiplin ne kadar sağlam olursa ülke ekonomisinin de o kadar sağlam bir temele oturduğunu belirterek, "Bazen insanlar mümkün olduğu kadar vergiden kaçınmaya çalışıyor ama bütçe sağlam kaynaklarla finanse edilmediğinde hep duvara tosladık. Krizler geldi, enflasyon arttı, faizler yükseldi. Daha sonrasında o vergi ödemeyenler de bu sıkıntıların hepsini diğerleriyle beraber yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayrakdar, bütçeyi sağlam kaynaklar olan vergilerle finanse ederek geleceğe güvenle devam edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2000'li yıllarda kriz yaşadığımızda vergi gelirlerimizin belki yüzde 85'ini faiz ödemeye harcıyorduk. Bu şekilde sağlıklı bir bütçe politikası uygulamak mümkün olmuyor. Vergiyi alalım, bütçeyi sağlam kaynaklarla finanse edelim de vergi de 'istedim, aldım' mantığında konulmuyor. Belli ilkeler dahilinde alındığında daha anlamlı olmuyor. Öncelikle adil bir vergileme rejimi olsun. Herkes ödeme gücüne göre, kazandığıyla orantılı bir şekilde vergisini ödesin. Hem idari yönden hem ödeyen yönünden anlaşılabilir olsun. Hem uluslararası hem de Türkiye'deki rekabetin önünde bir engel olmasın. Kişiler arasında haksız rekabete sebebiyet vermesin. Bu tip ilkelerle vergileri koyduğumuz zaman hem vergi toplayanlar olarak daha rahat ederiz hem de ödeyen mükellefler bu prensipler dahilinde vergi ödediğini düşünürse vergiye uyumları artar."

Toplumda vergilerin bir konsensüsle konulması gerektiğine işaret eden Bayrakdar, herkesin görüşü alınarak ve toplumda kabul edilen bir şekilde vergi getirilirse vergiye uyumun artacağını söyledi.

Bayrakdar, bugünlerde en çok vakit harcadıkları konunun Yeniden Yapılandırma Kanunu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekim 2016'da bunların başvuruları gerçekleştirildi. Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit ödemesi Kasım 2016, ikinci taksit ise Ocak 2017'ydi. Ancak kanunda belli bir düzenleneme getirilmişti. İlk 2 taksit ödenmediğinde bu yapılandırmadan mükelleflerin yararlanma şansı kalmıyor. Bu 2 taksitle alakalı son ödeme tarihi de 31 Mayıs olarak belirlendi. Yani bu ayın sonu ödeme için son tarih. Eğer bu tarih geldiğinde de ödeme yapılmazsa kişinin kanundan faydalanma şansı kalmıyor. Mutlaka mükelleflerin kendi şartlarını zorlayarak bu kanundan faydalanmasını istiyoruz."

Bayrakdar, Meclisten yeni geçen başka bir yapılandırma kanunundan ise önceki kanundan faydalanıp da ödemesini yapmayanların faydalanamayacağı bilgisini verdi.

Yapılandırmaya girip taksit ödemesi olan tüm mükellefleri tek tek aradıklarını ve bugüne kadar 100 bin mükellefin bu doğrultuda arandığını aktaran Bayrakdar, "200 civarında meslek odasını da ziyaret ettik. Onlar da üyelerine mesajla iletiyor. Amacımız, 'Bundan haberimiz yoktu. Haberimiz olsaydı faydalandırdık' diyecek mükellef kalmasın." yorumunu yaptı.

Bayrakdar, "İstanbul'da bu kanundan 1 milyon 331 bin mükellef faydalanmıştı. 17 milyar 500 milyon civarında bir rakam yapılandırmaya girmişti. İlk taksitte peşin ödeyenlerden 2 milyar 140 milyon civarında bir rakam gelmişti. Biz istiyoruz ki ödeme gücüne sahip olan 1 milyon 331 bin mükellefin hepsi gelsin ödemelerini yapsın. Herhangi bir mağduriyetle karşı karşıya kalınmasın." diyerek sözlerini tamamladı.





- "1 Ocak 2018'den itibaren vergi indirimi uygulanacak"



İTO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu da İstanbul'un, ülke ekonomisindeki tüm vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 45’ini verdiğini belirterek, Ülkemiz iş dünyasının en büyük temsilcisi olarak İTO ise toplanan bu verginin en önemli adresi. 400 bine yakın aktif üyemiz var. Bu çerçeveden bakınca, üyelerimiz ile politika yapıcılar arasında etkin bir köprü kurmak sadece İstanbul değil, Türkiye ekonomisi açısından da kritik bir öneme sahip." diye konuştu.

İTO olarak görüşlerinin hükümet politikalarında dikkate alınmasının kendilerini oldukça memnun ettiğini aktaran Soylu, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 vergi indirimi talebinin kanunlaşmasının bunun bir göstergesi olduğunu anlattı.

Soylu, 8 Mart 2017'de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Kanun ile 1 Ocak 2018'den itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde bu indirimin uygulanacağını anımsattı.

İstanbul Vergi Merkezi Başkanı Hakan Üzeltürk ise İstanbul Vergi Merkezi'nin 31 Mayıs itibarıyla 1. yaşını dolduracağını belirterek, "Uzunca bir süredir bu alanda planlamalar ve programlar yaparak katkımız neler olabiliri konuştuk, hayata geçirdik. Emin ve yavaş adımlarla ilerliyoruz. Yavaş olmasının sebebi de daha sağlam temeller oluşturmak bakımından. Aslında bir düşünce kuruluşuyuz. Dolayısıyla Türkiye'nin problemlerini tarafısız, bağımsız bir gözle görüp, buna göre çözümler üretmek amacındayız." ifadelerini kullandı.

Üzeltürk, toplantılar vasıtasıyla kamuoyunda farkındalık yaratmak ve özellikle Türkiye'de çok büyük bir eksiklik olan vergi kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak istediklerine dikkati çekerek, "Dengeleri kurmamız gerekiyor çünkü idarenin de, devletin de, mükelleflerin de buna ihtiyacı var. Dünya belli bir yönde, belirli temel kalıplar üzerinde yürüyor. Biz de global olarak düşündüğümüzde, ticareti dikkate aldığımızda, bunlara uygun bir yapıda faaliyet göstermek zorundayız." şeklinde konuştu.