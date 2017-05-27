Yapılandırılan vergi ve prim borçları için taksit ödeme süresi doluyor. Vergi daireleri bugün ve yarın da açık olacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yeniden yapılandırılmış borçların son ödeme tarihine az bir süre kala haftasonu bütün vergi dairelerinin açık olacağını açıklamıştı. İstanbul’daki vergi daireleri de bugün vatandaşların hizmetinde. Bazı mükellefler, Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na gelerek ödemelerini yaptı.



Borçlarını yapılandıranların ilk iki taksiti ya da peşin ödemeyi 31 Mayıs’a kadar yapması gerekiyor. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek. Vergi daireleri yarın da açık olacak.



Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor. Bu borçlardan biri için yapılandırma yapanların ilk iki taksiti ödemesi gerekiyor. Ocak ayındaki ödemeler mayıs ayına ertelenmişti.



MALİYE BAKANI UYARMIŞTI



Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırmadan yararlananların mayıs ayında ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin" uyarısı yapmıştı. Maliye Bakanı, "Gerek birinci taksiti ödememiş gerek peşin ödemesini yapmayanlar için mayıs ayı son fırsattır. Böylelikle kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam etsinler. Mayıs ayı içinde ödemesini yapmayanlar için gerekli takibatı yaptıracağız" ifadelerini kullanmıştı. Yapılandırma sürecinde taksitler iki ayda bir ödeniyor. İlk iki taksiti ödemeyenler yapılandırma hakkını kaybedecek.



KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK?



Yapılandırılan borç 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödenecek.



TAKSİTLER ÖDENMEZSE NE OLACAK?



Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. Başka bir deyişle iki taksiti ART arda ödemeyenin yapılandırma hakkı son bulacak.



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