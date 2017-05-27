Gelir İdaresi Başkanlığı: "Mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da saat 19.00'a kadar), 31 Mayıs Çarşamba günü ise saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır"

Gelir İdaresi Başkanlığınca, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilecek ödemeler nedeniyle meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da saat 19.00'a diğer illerde saat 17.00'ye, 31 Mayıs Çarşamba günü ise saat 23.59'a kadar tüm vergi dairelerinin hizmet vereceği bildirildi.



Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, bu kapsamda yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 27 Ocak 2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mayıs'a kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde düzenlemeden yeniden yararlanma imkanı sağlandığı hatırlatıldı.



Bu kapsamda, mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve kolaylık sağlanması amacıyla 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da saat 19.00'a, diğer illerde saat 17.00'ye, 31 Mayıs Çarşamba günü ise saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.

