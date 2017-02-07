Vladimir Putin, Türk Akımı'nı onayladı

Türk Akımı projesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı.
Türkiye ile Rusya arasında yapılması planlanan doğalgaz boru hattı projesi geçen hafta da Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin onayından geçmişti.
Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de geçen proje, Ocak ayında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından da onaylanmıştı.
ulusalkanal.com.tr
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk Akımı projesini onayladı. Proje, 20 Ocak'ta Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından, geçen hafta ise parlamentonun üst kanadı olan Federasyon Konseyi tarafından kabul edilmişti.
Türk Akımı projesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı.