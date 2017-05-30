Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...

VTB'nin net karı ilk 4 ayda 27 kat arttı

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB, bu yılın ilk 4 ayında net karını 35,3 milyar rubleye yükseltti

VTB'nin net karı ilk 4 ayda 27 kat arttı

 Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı, bu yılın ilk 4 ayında 2016’nın aynı dönemine göre 27 kat artarak 35 milyar 300 milyon rubleye çıktı.

VTB'den yapılan açıklamaya göre, 2016'nın ocak-nisan döneminde 1 milyar 300 milyon ruble olan bankanın net karı, bu yılın aynı döneminde 35 milyar 300 milyon rubleye (yaklaşık 623 milyon dolar) yükseldi.

Bankanın nisan ayı net karı ise bir önceki yıla göre 11 kat artarak 7 milyar 700 milyon rubleye çıktı.

VTB’nin bu yılın ilk 4 ayındaki net faiz gelirleri de 2016’ya göre yüzde 9,1 artarak 37,3 milyar rubleye ulaştı.

Bankanın toplam varlıkları ise 30 Nisan 2017 itibarıyla, yılın başından bu yana yüzde 0,7’lik düşüşle 12 trilyon 500 milyar ruble düzeyine geriledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #vtb #rusya #finans #bankacılık
banner863
Önceki Haber
Asena Akan, İstanbul'da konser verecek
Sonraki Haber
“Trabzonspor, her maçına kazanmak için çıkar“
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.