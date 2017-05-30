Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB, bu yılın ilk 4 ayında net karını 35,3 milyar rubleye yükseltti

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı, bu yılın ilk 4 ayında 2016’nın aynı dönemine göre 27 kat artarak 35 milyar 300 milyon rubleye çıktı.



VTB'den yapılan açıklamaya göre, 2016'nın ocak-nisan döneminde 1 milyar 300 milyon ruble olan bankanın net karı, bu yılın aynı döneminde 35 milyar 300 milyon rubleye (yaklaşık 623 milyon dolar) yükseldi.



Bankanın nisan ayı net karı ise bir önceki yıla göre 11 kat artarak 7 milyar 700 milyon rubleye çıktı.



VTB’nin bu yılın ilk 4 ayındaki net faiz gelirleri de 2016’ya göre yüzde 9,1 artarak 37,3 milyar rubleye ulaştı.



Bankanın toplam varlıkları ise 30 Nisan 2017 itibarıyla, yılın başından bu yana yüzde 0,7’lik düşüşle 12 trilyon 500 milyar ruble düzeyine geriledi.