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Yapılandırmada süre uzatılmayacak

Maliye Bakanı Ağbal,  "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması uygulaması kapsamında, borçlarını yapılandıran vatandaşlarımız için bugün son ödeme günü. Kesinlikle süre uzatımı olmayacak. Ödemesini bugün yapmayanlar haklarını kaybedecek" dedi.

Yapılandırmada süre uzatılmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı alacakların yeniden yapılandırılması uygulaması kapsamında borçlarını yapılandıranların, ödemelerini bugün mutlaka yapmaları gerektiğini belirterek "Kesinlikle süre uzatımı olmayacak. Ödemesini bugün yapmayanlar haklarını kaybedecek." dedi. 

Ağbal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile kamuya borcu olan vatandaşlara çok büyük avantajlar sunduklarını söyledi.

Söz konusu kanun kapsamında başvurusunu yapan herkes için bugünün çok önemli olduğuna dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:

"Bazı alacakların yeniden yapılandırılması uygulaması kapsamında, borçlarını yapılandıran vatandaşlarımız için bugün son ödeme günü. Kesinlikle süre uzatımı olmayacak. Ödemesini bugün yapmayanlar, haklarını kaybedecek. Vergi dairelerimiz bu gece son mükellef borcunu ödeyene kadar, belki de gece yarılarına kadar çalışacak. Kamu bankalarımız saat 21.00’e kadar açık olacak. Diğer ödeme kanalları da açık. Tekraren uyarıyorum, bunun telafisi yok. Süre uzatımı veya sonradan yeni bir şans verilmesi gibi bir şey olmayacak. Borcunu yapılandıran tüm vatandaşlarımızı, haklarını kaybetmemeleri için bugün ödemelerini yapmaya davet ediyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #maliye bakanı #Naci ağbal #yapılandırma
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