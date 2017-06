TEMELİ yarım asır önce Bolu’ya bağlı Mudurnu ilçesinde atılan Türkiye’nin ilk entegre beyaz et üreticisi Mudurnu Piliç’in hem kesimhanesi hem de ünlü marka satışa çıkarıldı. İlanla duyurulan satış süreci için istekliler 15 Haziran'a kadar tekliflerini sunabilecek.

Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre; temeli 1967 yılında Bolu Mudurnu'da atılan Türkiye'nin ilk entegre beyaz et üreticisi Mudurnu Piliç, geçtiğimiz yılın mayıs ayında kapısına kilit vurulmuş, 300 kadar işçi de yasal hakları ödenerek işlerine son verilmişti.



Bir dönem bölgenin en büyük istihdam kaynağı olan Mudurnu Piliç'in kesimhanesi ve markası teklif almak suretiyle peşin ya da taksitli olarak satışa çıktı. Marka satışı ilanla duyuruldu.



BOLU'DAKİ TESİS SATILACAK

Edinilen bilgilere göre sadece marka ve Bolu'da yer alan kesimhanenin satışı gerçekleştirilecek. Bir yıldır üretimin olmadığı kesimhane içinde fabrika ekipmanları da yer alıyor.



TESİS BİR YILDIR KAPALI

2016 yılında tesis 2007'de satın alan Pak Piliç'in sahibi Zuhal Daştan tarafından tekrar kapatıldı ve kesimhanedeki 300 kişi ile şirket yollarını ayırdı.

Pak Piliç'in Yönetim Kurulu Başkanlığında Zühal Daştan, Başkan Yardımcılığında Anahit Bozacıyan, Yönetim Kurulu Üyelerinde ise Mert İbrahim Daştan ile Arto Sevan Oksayan yer alıyor. Zühal Daştan, bir dönem de, ‘Sağlıklı Beyaz Et Platformu Başkanlığı da yapmıştı.



15 HAZİRAN SON TEKLİF TARİHİ

Kesimhanenin kiraya da verilebileceği ifade edilen ilanda son teklif tarihi ise 15 Haziran olarak belirlendi. Marka ya da kesimhane için herhangi bir muhammen bedel belirlenmedi. İhale yöntemiyle yapılmayacak satış kapalı zarflardaki tekliflerin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilecek.



2001 KRİZİ SONRASI TOPARLANAMADI

Mudurnu Piliç, 1967 yılında milletvekilliği de yapmış olan Tevfik Türesin tarafından kuruldu. 500 piliçle başlayan şirket 2001 yılına kadar yükselişini sürdürdü ve piliç sayısını 27 milyona ve çalışan sayısını ise 2.200'e çıkardı. 2001'deki kriz ardından Türesin ailesine bankalara olan kredi borcu sebebiyle haciz gelmişti. Ardından Mudurnu Piliç'in yüzde 53'ü 2003'te Global İç ve Dış Yatırım Proje Uygulamaları AŞ'ye satıldı.



Ayakta duramayan şirketi 2005'te Doğuş Holding eski otomotiv grubu başkanı İlhan Çetinkaya satın aldı ancak 2 yıl sonra fabrika yeniden satıldı. Bu kez 2007'de Pak Piliç'in sahibi Zülal Daştan Mudurnu Piliç'e talip oldu ve önce markanın sonrasında fabrikanın satın alma işlemi gerçekleştirildi.



SAATTE 12 BİN PİLİÇ KAPASİTESİ

Satışa konu tesisteki alt yapı ve makinelerin yüzde 90’ı saatte 12 bin adet piliç kapasitesine sahip. Tesisin kapalı alanları içinde 11 bin 400 metrekarelik kesimhane binası, rendering tesisi, arıtma tesisi, karton ambalaj deposu, labratuar ve lojman yer alıyor.

Ayrıca 25 bin metrekare alanda ayrı bir parsel üzerinde yem fabrikası yer alıyor.



