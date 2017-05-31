Temeli yarım asır kadar önce atılan Adana’da kurulu Mensa Mensucat için kritik bir dava açıldı. Alacaklı bir şirket, Mensa’nın ödenmeyen borcu için önce icra takibi başlattı şimdi de iflas davası açtı. Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde olan Mensa, dünyanın en büyük 200 entegre tesisinden biri konumundaydı. Mensa’nın avukatı ise ‘Borcumuzu ödemek istiyoruz ancak istedikleri faiz çok yüksek’ açıklaması yaptı.

Eski unvanı Mensa Mensucat olan Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş’ye yönelik dava Bakırköy Ticaret Mahkemesi’nde açıldı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; 23 Mart günü açılan davayı Yatırım Leasing (Yatırım Finansal Kiralama A.Ş) avukatları açtı.



İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDİLDİ



Dava dosyasından edinilen bilgilere göre Yatırım Leasing, Mensa’dan olan toplam 804 bin Euro’luk alacağı için üç yıl önce şirkete karşı icra takibi başlattı. Mensa’nın avukatları bu takibe itiraz etti. İtiraz incelemesini İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi 4 Haziran 2015 günü karara bağladı. Mahkeme, hesaplanan faiz oranı dışındaki itirazı geri çevirdi.



Mahkemenin bu kararından sonra da taraflar arasındaki sorun çözülemeyince alacaklı taraf avukatları bu kez iflas takibine geçildi ve iflas istemi ile yeni bir ödeme emri gönderdi.



ŞİRKETİN İFLASI İSTENDİ



Mensa tarafı iflas istemli ödeme emrine itiraz etti. Yatırım Leasing avukatları ise, bu itirazın iptali ve şirketin iflasına yönelik geçen hafta yeni bir dava açtı. Dosyanın görüldüğü Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi ilk duruşma için 19 Temmuz’a gün verdi.



1972 YILINDA TEMELİ ATILDI

Mensa, bir dönem Türkiye’nin en köklü entegre tekstil tesislerinden biri konumundaydı. Mensa’nın temeli 1972 yılında Adanalı üç aile tarafından atıldı. Başlangıçta iplik üretimi yapılan tesiste bir süre sonra dokuma ve boya apre tesisleri de kuruldu. 1990’lı yılların başında sıkıntıya giren Mensa için 1997 yılında yeni bir süreç başladı. Kayserili Ulutaş Ailesi Mensa’yı aldı ve yeni bir takım yatırımlar yapıldı. 2 bin 600 kadar işçinin çalıştığı Mensa 2006 yılına kadar Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasındaydı. Ancak şirket bir süre sonra zora girdi ve üretim durduruldu.



DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM YAPTI



Dünyaca ünlü bir dizi markaya üretim yapan Mensa, dünyanın en büyük 200 entegre tesisi arasında yer alıyordu. Mensa’dan alacaklı olan bir kamu bankası da iki yıl önce tesisi icradan satışa çıkarmış ancak satış işlemi durdurulmuştu. Mensa’nın 2016 tarihli raporuna göre anılan banka ile 63 milyon 845 bin TL’lik borç ile yeniden yapılandırma protokolü imzalandı. Aynı zamanda İstanbul Borsa’na kote olan Mensa’nın yüzde 96 hissesi halka açık.



İSTEDİKLERİ FAİZLER ÇOK YÜKSEK



Mensa’nın avukatı Rasime Eşelioğlu ise “Bütün malvarlığı duruyor. Fabrikanın üzerinde bulunduğu alan 100 dönüm. Ki arazisi bile çok değerli. Bu alanda çok değerli tesisler var. Müvekkil, borcun ödenmesi için defalarca masaya oturdu ancak, talep edilen faizler çok yüksek bu nedenle anlaşmaya varılamıyor. Yoksa müvekkil borcun ödenmesi için elinden geleni yapıyor” dedi.



ulusalkanal.com.tr