"2017 yılında çay kilogram alım fiyatı, 2 lira artı 13 kuruş prim ile 2 lira 13 kuruş. Hayırlı uğurlu olsun"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılı yaş çay alım fiyatının 2 liraya çıkarıldığını, 13 kuruş destekleme primi eklendiğinde de üreticinin eline 2,13 lira geçeceğini bildirdi.



Çelik, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen, 2017 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış töreninde yaptığı konuşmada, 3 Mayıs'ta ÇAYKUR'un yaş çay alımına başladığını hatırlattı.



Çay fiyatının özenle hazırlandığını ifade eden Çelik, "Geçtiğimiz yıl yaş çay alım kilogram fiyatı 1,77 liraydı. 13 kuruş prim 1 lira 90 kuruşa çay alımını gerçekleştirdik. Bu alımı geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik. Toplam 168,4 milyon lira yaş çay primi ödeme yaptık. 1,2 milyar lira çay alım fiyatı, 145 milyon lira budama tazminatı ödedik. 2,2 milyon lira mazot ve gübre desteği olmak üzere geçtiğimiz yıl çay üreticisine 1,5 milyar lira ödeme yapıldığını ifade etmek istiyorum. Helalühoş olsun." dedi.



Bu yıl için de üreticiyi tatmin edecek bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Çelik, "2017 yılında çay kilogram alım fiyatı 2 lira artı 13 kuruş prim ile 2 lira 13 kuruş. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.