Yaklaşık 1 milyon üreticiyi ilgilendiren yaş çay alım taban fiyatı açıklandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, alım fiyatının 2 lira 13 kuruş olacağını duyurdu.

Doğu Karadeniz Bölgesin'ndeki 1 milyon üreticinin merakla beklediği 2017 yılı yaş çay taban fiyatı belli oldu.



Beklenen açıklama Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten geldi.



Çelik, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde yaptığı konuşmada, 3 Mayıs'ta ÇAYKUR'un yaş çay alımına başladığını hatırlattı.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından çay tarımı yapılıyor.



Ancak açıklanan rakamlar üreticiyi geçen yıl olduğu gibi bu yılda memnun etmedi.



Kış aylarının uzun ve sert geçmesi nedeniyle çay üretiminde yüzde 40'lara varan bir kayıp yaşandı. Ayrıca Çaykur'un uyguladığı yüzde 55'lik alım kotası nedeniyle, üreticiler çaylarını yok pahasına özel sektöre vermek zorunda bırakılıyor.





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