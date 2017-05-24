Türkiye ile Rusya arasında yaş sebze ve meyve ürünleri ağırlıklı olmak üzere ticaretteki kısıtlamaların kaldırılması yönünde bildiri imzalanması, sektör temsilcilerince sevinçle karşılandı.

Türkiye ile Rusya arasında yaş sebze ve meyve ürünleri ağırlıklı olmak üzere ticaretteki kısıtlamaların kaldırılması yönünde bildiri imzalanması, sektör temsilcilerince sevinçle karşılandı.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektörü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı pazarının 2 milyar dolara yakın olduğunu hatırlattı.

İhracatın büyük bir kısmını narenciye ürünlerinin oluşturduğunu, ihracat artışına en çok katkı sağlayan ürünler arasında domates, kiraz, vişne, üzüm ve narın da yer aldığını aktaran Kavak, bu ürünler açısından Rusya pazarının önemli olduğunu vurguladı.

Kavak, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzalanmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Rusya ile Türkiye arasında ticari kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik adımları çok olumlu bulduk. Kısıtlamaların kaldırılacağı taze üzüm, elma, armut ve çilek gibi ürünlerin ihracattaki payı çok önemli." dedi.



"Önemli bir adım olarak görüyoruz"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut da gelişmenin tarım, ticaret, liman, lojistik ve turizm kenti olan, çok sayıda sebze ve meyvenin ilk hasadının yapıldığı Mersin başta olmak üzere tüm bölgeler için olumlu olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasında ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik imzalanan ortak bildiriyi iki ülke arası ticaretin gelişmesi adına atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz ancak bu bir başlangıç, halen üzerinde çalışılması gereken konular var." ifadesini kullandı.

Tarım alanında, hangi sebze ve meyvelerin önünün açılacağının gelecek hafta tam olarak netlik kazanacağını belirten Aşut, "Bölgemiz açısından özellikle kabak, biber, nar ve çilek gibi ürünlerin Rusya tarafından ithalatına başlanması ticaretimizin canlanması adına büyük önem taşıyor." dedi.



Çilek üreticileri mutlu

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesindeki üreticilerin, Rusya'nın çilek ithalatı üzerindeki kısıtlamasının kaldırılacak olmasından dolayı sevinç yaşadığını söyledi.

İlçede, topraksız, açık ve kapalı olmak üzere toplamda 20 bin dönüm arazide 80 bin ton çilek üretiminin yapıldığını vurgulayan Doygun, "Mersin'de 12 ay, 4 mevsim çilek üretiliyor. Bu nedenle Rusya pazarı bizim için çok önemli. Bu ülkeyle ticari ilişkilerin yenide normale dönecek olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.