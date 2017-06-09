Antep fıstığı denilince ilk akla gelen Gaziantep, kiraz üretiminde de adından söz ettirmek istiyor

Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret kentlerinden Gaziantep, Antep fıstığının ardından kiraz üretiminde de adından söz ettirmek istiyor.

Yaklaşık 20 yıldır kiraz yetiştirilen kentte daha önce ürünlerini iç piyasaya ucuza satan üreticiler, kurdukları birlik sayesinde hem ürünlerini yurt dışına satıyor hem de daha çok para kazanıyor.

Şehitkamil Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te 20 yılı aşkın süredir kiraz üretildiğini ancak bunun pek fazla bilinmediğini söyledi.

Gaziantep'te kiraz yetiştirildiğini duyanların şaşırdığını anlatan Yıldız, Gaziantep kirazının ihracata gidecek kalitede bir ürün olmasına rağmen üreticiler arasında birlik ve beraberlik olmadığı için yeterince tanıtımı yapılamadığını aktardı.

Yıldız, Antep kirazını tanıtabilmek ve üreticileri tek çatı altında toplamak amacıyla 2015'te 26 üyeyle birliği kurduklarını ve şu anda üye sayılarının 150'ye ulaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Birlik kurulmadan önce hasat döneminde herkes ürününü satar ve defter kapanırdı ama biz şu anda yaz kış demeden sahada çalışıyoruz. Tarım danışmanımız sürekli çiftçilerimizle diyalog halinde. GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP-TEYAP) kapsamında ilaçlama, boylama ve yer altı gübre makinesi aldık. 2 yılda büyük mesafeler katettik. Bunu gören çiftçi kiraza akın etmeye başladı. Birlik kurulmadan önce 2-3 liraya sattığımız kirazımızı şimdi kilogramı 7 liradan ihracata gönderiyoruz. O dönemde para etmediği için ağaçlarını sökmek isteyen çiftçilerimiz kiraza yönelmeye başladı."



750 ton rekolte

Geçen yıl kuraklık ve olumsuz hava koşullarına rağmen 750 ton rekolte elde edildiğine işaret eden Yıldız, bu yıl iklim koşulları nedeniyle yine aynı oranlarda bir rekolte beklediklerini vurguladı.

Yıldız, hasat döneminin 12-15 gün süreceğine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Resmi kayıtlara göre Şehitkamil'de 7 bin 500, Şahinbey'de 2 bin 500 hektar alanda kiraz yetiştiriliyor. Nurdağı gibi birkaç ilçede de yetiştiriliyor. Yetiştirdiğimiz kirazın yüzde 80'i ihracata gidiyor. Napolyon cinsi kirazlarımızın lezzeti ve kalitesi üst düzeyde. Hasat yeni başladı. Şu anda 3 ihracatçı firma gelerek ürünleri almaya başladı. Nasıl Antep fıstığı ve baklavası bir marka olduysa üçüncü sırada da kirazı marka haline getirmek istiyoruz. Bizim kirazımızın yüzde 90'ı susuz yetiştiriliyor. Biz diğer iller gibi kiraza su vermiyoruz. Daha doğrusu suyumuz da yok. Bizim kirazımızı yediğiniz zaman ağızda kütür kütür eder. Sulu değil. Onun için de çok dayanıklı ve lezzetli bir kiraz. Onun için buna talep çok fazla."

Yıldız, Antep kirazının Norveç, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri, Rusya ve Arap ülkelerine ihraç edildiğini, ayrıca iç piyasaya da sunulduğunu kaydetti.

