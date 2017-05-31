Yumurta üreticileri, ihtiyacın üzerinde üretim yapılması nedeniyle adet bazında 14 kuruşa kadar gerileyen yumurta fiyatlarının makul seviyelere yükselmesi için üretime kota getirilmesini talep ediyor

Yumurta üreticileri, talebin üzerinde üretim yapılması nedeniyle gerileyen yumurta fiyatlarının yeniden yükselmesi için üretime kota getirilmesini istiyor.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı Hasan Konya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yumurta fiyatlarındaki düşüş nedeniyle üreticilerin son günlerde ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

İhtiyacın üzerinde gerçekleşen üretimden dolayı fiyatların maliyetin altına gerilediğini anlatan Konya, "Üretici zor durumda. İflasın ve intiharın eşiğine geldi. Üretici yok olursa yabancı yatırımcının ürünleriyle ithal yumurtanın sofralarda yerini alabileceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Konya, yumurta fiyatlarının adet bazında 13-14 kuruşa kadar düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Yumurtada üretim fazlalığı, rekabetin hızlı olmasına bağlı olarak fiyatları maliyetin de aşağısına düşürdü. Yurt dışına 2 ay öncesine kadar yumurtanın baksını (360 adet) 20-25 dolara satarken bugün rakam 13-14 dolara kadar düştü. O zamanlarda yem ve girdi fiyatlarımız da makuldü. Bugün en büyük yem kalemi mısırı temin etmekte de sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenlerle sektörde çok sayıda firma iflasın eşiğine geldi. Bu, ülke ekonomisi açısından da büyük sorun oluşturacaktır. Öngörüm, önümüzdeki 2 ay için de durum ne yazık ki böyle. Sektör yaklaşık 3 aydır bu sıkıntıyı çekiyor. Bakanlığın bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Acilen üretim planlaması yapılmalı. İhtiyaca göre üretim planlaması sıkıntının giderilmesinde fayda sağlayacaktır. Diğer sektörlerde olduğu gibi gerekirse yumurtada da kota uygulanmalı."



Organik yumurtaya denetim talebi

Konya, piyasada organik yumurta adı altında satılan ürünlere değinirken de şunları kaydetti:

"Bakanlık, ziraat odaları, belediyeler ve meslek birliklerinin vatandaşlara dağıttığı 'salma tavuk' yumurtasının da arzı etkili oldu. Üreticinin markalı, işletme numaralı yumurtası 14 kuruşa zor satılıyorken 'gezen, yürüyen, organik yumurta' 1 liradan satılıyor. Bunların işletmesi, markası, üretim tarihi ve denetimi yok. Kafes sisteminde üretilen yumurta ilgi görmezken bu tür ürünlere rağbet fazla. Böyle satılan ürünlerin de takip edilmesi gerekiyor."